JD Vance: Testiranje je nužno za pravilno funkcioniranje nuklearnog oružja

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance tvrdi da je testiranje nužno za pravilno funkcioniranje američkog nuklearnog arsenala, dan nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da će SAD ponovno pokrenuti testiranja.
"Imamo značajan arsenal, to je jasno. Rusi imaju značajan nuklearni arsenal. Kinezi imaju značajan nuklearni arsenal. Ponekad ga trebate testirati kako biste bili sigurni da je operativan i da ispravno funkcionira", rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.
"Da bude jasno, znamo da ispravno funkcionira, ali to se mora pratiti tijekom vremena", dodao je.
Dan ranije, Donald Trump je na svojoj platformi Truth Social objavio da je "zbog programa testiranja koje provode druge zemlje" zatražio od Pentagona "da počne ravnopravno testirati naše nuklearno oružje". Njegove izjave odnosile su se na Kinu i Rusiju, a uslijedile su nakon niza najava Vladimira Putina u vezi s razvojem novog ruskog oružja nuklearnih sposobnosti.
No, Trump nije precizirao kakvu vrstu testiranja traži, što je zabrinulo svijet. Vrstu testova nije pojasnio ni potpredsjednik.
"Mislim da predsjednikova objava na Truthu govori sama za sebe", rekao je JD Vance.
