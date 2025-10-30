JD Vance: Testiranje je nužno za pravilno funkcioniranje nuklearnog oružja

Dan ranije, Donald Trump je na svojoj platformi Truth Social objavio da je "zbog programa testiranja koje provode druge zemlje" zatražio od Pentagona "da počne ravnopravno testirati naše nuklearno oružje". Njegove izjave odnosile su se na Kinu i Rusiju, a uslijedile su nakon niza najava Vladimira Putina u vezi s razvojem novog ruskog oružja nuklearnih sposobnosti.