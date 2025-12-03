Je li Pokrovsk doista pao? Redžepović: Ovo je jedino sigurno

Više puta ruski, ali i svjetski mediji objavili su da je Pokrovsk, jedno od najbitnijih prometnih čvorišta Ukrajine - pao. Je li postao siva zona, ili je pao i mogu li Rusi dalje, naš Ivan Hrstić razgovarao je s vojnim analitičarem Goranom Redžepovićem u programu N1 Studija uživo.
Bitka za Pokrovsk, ukrajinski grad koji je prije ruske invazije brojao više od 60.000 stanovnika traje čini se - unedogled.
Tko kontrolira Pokrovsk?
"Prema informacijama koje imamo Rusi najvjerojatnije kontroliraju središnji dio grada. Sjeverno od pruge i komunikacije kontroliraju i ukrajinske i ruske snage tako da se ne može utvrditi da jedna ili druga strana u potpunosti kontrolira Pokrovsk", rekao je Redžepović i dodao da je jedino sigurno da se ukrajinske snage - polako povlače.
"Pad Pokrovska ne mijenja ništa bitno ni na operativnoj ni na strateškoj razini jer je grad kao takav ostao u sivoj zoni. Kao prometno čvorište je neupotrebljiv za rusku stranu jer se ne može koristiti komunikacija koja ide s linijom fronte dok se ona ne pomakne 20 do 30 kilometara na sjever. Tada bi mogli govoriti o bitnom dobitku za rusku stranu jer bi tad mogli Pokrovsk koristiti kao operativnu osnovicu, odnosno daljnji napredak prema sjever", pojašnjava analitičar Goran Redžepović.
Kako zima utječe na uvjete na bojištu?
"Ako uzmemo sve čimbenike, prije svega vremenske uvjete i hladnoću, kao i otežano kretanje pješadije. Kretanje oklopno-mehaniziranih snaga i dalje je krajnje rizična. Sjeveroistočno od Pokrovska Rusi su pokušali napraviti prodor, no oni su zaustavljeni. Jedini prodor koji je sad moguć da uspiju koncentrirati dovoljno tehnike, odnosno oklopa, sadašnje iskustvo kazuje da nisu u stanju izvesti veće prodore. Uvjeti za pješadiju su mnogo lošiji, no što su bili", ocjenjuje Redžepović.
Magla i slaba vidljivost, podsjeća, bitno smanjuje mogućnost djelovanja ukrajinskih dronova. Otkriva podatak da su Ukrajinci čak 80 posto ruske tehnike uništavali s dronovima.
Kad uzmemo u obzir mogućnosti, mehanizaciju i uvjete jedne i druge strane...
"Rekao bih da prostora za veći obuhvatni manevar kojim bi se ostatak Donbasa stavio u neko poluokruženje za sada - nema", ocijenio je.
POKROVSK: Bloody fighting continues and Ru losses mount. Russian casualties in Pokrovsk alone exceed the total casualties of the entire Russian army in the Soviet Afghan War: ~15,000 Ru total KIA over 10 years vs. Pokrovsk's 15,000 Ru casualties per month. pic.twitter.com/CAkzpwJwax— Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) December 2, 2025
Osvrnuo se i na napad na području zaporiške bojišnice.
"Tu se vode borbe manjeg intenziteta. Ruse tu koriste osnovnu ukrajinsku slabost, a ta je da imaju manjak pješaštva. Koriste je u Zaporožju kao i sjeverno, prema rijeci Oskil. No ni tu se ne može očekivati veći prodor.
Ruska inicijativa, koja traje više od godinu dana, pokazala je da su Rusi sposobni na jednom dijelu fronta izraziti težište, a na ostalim dijelovima fronte su pomoćni pravci. To su pojedini pomaci koji ne mogu izraziti težište kompletne operacije", rekao je i zaključio da su Rusi nakon ovakvih prodora (poput onog u zauzimanju Bahmuta i Avdivke), uvijek morali uzeti određenu pauzu za neke veće napade.
Russian forces have advance into Hyrshyne, north of Pokrovsk. pic.twitter.com/ieOR1r6iv7— KalibratedMaps (@Kalibrated_Maps) December 2, 2025
Što će Zelenski potpisati?
Hoće li Zelenski biti primoran, ucijenjen da potpiše nešto što je osmislila Trumpova administracija vođena Witkoffom i Kushnerom i može li to rezultirati nečim što može biti shvaćeno kao išta više od kapitulacije Ukrajine?
"Putin ima svoje vojne ciljeve od kojih ne odustaje. Ne odustaje od svojih početnih ciljeva, a hoće li ti vojni i politički ciljevi biti ostvareni u jedne ili dvije faze, to možemo raspravljati", smatra.
No ističe da bilokakvo primirje prihvatljivo za Putina znači - stvaranje uvjeta ka daljnjem nastavku osvajanja Ukrajine. Nema govora o napuštanju osvojenih teritorija, odustajanju daljnjeg zauzimanja Donbasa, a nema govora ni o raspoređivanju NATO snaga Ukrajina i tako dalje. Sve druge su samo varijante na temu", zaključuje.
Razumiju li to oni u Washingtonu?
"Da, ali oni koji razumiju - ne odlučuju o mirovnom procesu. Washington koji diktira mirovni sporazum su diltetanti koji nemaju pojma o geopolitici, strategiji", rekao je i za kraj poručio:
"Europa može nešto više učiniti tek ako se Amerika, odnosno Donald Trump povuče svoju vodeću ulogu u nametanju mira u ratu Ukrajine i Rusije."
