Je li Pokrovsk doista pao? Redžepović: Ovo je jedino sigurno

"Pad Pokrovska ne mijenja ništa bitno ni na operativnoj ni na strateškoj razini jer je grad kao takav ostao u sivoj zoni. Kao prometno čvorište je neupotrebljiv za rusku stranu jer se ne može koristiti komunikacija koja ide s linijom fronte dok se ona ne pomakne 20 do 30 kilometara na sjever. Tada bi mogli govoriti o bitnom dobitku za rusku stranu jer bi tad mogli Pokrovsk koristiti kao operativnu osnovicu, odnosno daljnji napredak prema sjever", pojašnjava analitičar Goran Redžepović.