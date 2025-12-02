Jedan od huligana koji je napao antifašiste u Rijeci je Rus: Evo za što ih se tereti

Policija ih, kako neslužbeno doznaju 24sata, tereti za remećenje javnog reda i mira povicima koji veličaju ustaški pokret i totalitarni režim NDH, a koji manifestira rasističku ideologiju i prijezir prema neistomišljenicima. Tereti ih se i da su odijevanjem u tamnu odjeću, maske i fantomke stvarali nemir i nesigurnost te zastrašivali sudionike povorke, ali i ostale.