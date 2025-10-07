Farmaceutski div proglašen krivim: Mora platiti gotovo milijardu dolara obitelji žene preminule od raka

Johnson & Johnson pokušao je riješiti parnice kroz stečajni postupak, no savezni sudovi su to tri puta odbili. Tužbe povezane s mezoteliomom nisu bile uključene u posljednji prijedlog stečajne nagodbe. Kompanija je ranije postigla pojedinačne nagodbe u nekim od tih slučajeva, ali nije dogovorila nagodbu na nacionalnoj razini, pa su mnoge tužbe zbog mezotelioma u posljednjim mjesecima dospjele na suđenja u državnim sudovima.