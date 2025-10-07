DOKAZANA ODGOVORNOST
Farmaceutski div proglašen krivim: Mora platiti gotovo milijardu dolara obitelji žene preminule od raka
Johnson & Johnson mora platiti 966 milijuna američkih dolara obitelji Mae Moore, žene koja je 2021. umrla od mezotelioma, nakon što je sud u Los Angelesu proglasio kompaniju odgovornom u parnici koja navodi da njezin dječji puder uzrokuje rak.
Obitelj je iste godine podnijela tužbu, tvrdeći da su Johnson & Johnsonovi proizvodi dječjeg pudera od talka sadržavali azbestna vlakna koja su uzrokovala njezin rijedak oblik raka. Porota je kompaniji naložila isplatu 16 milijuna dolara na ime naknade štete i 950 milijuna dolara na ime kaznene odštete, prema sudskim spisima.
Presuda bi mogla biti smanjena u žalbenom postupku, jer je Vrhovni sud SAD-a utvrdio da kaznene odštete općenito ne bi smjele biti više od devet puta veće od iznosa naknade štete.
Erik Haas, globalni potpredsjednik Johnson & Johnsona zadužen za parnice, izjavio je da se kompanija planira odmah žaliti, nazvavši presudu skandaloznom i neustavnom.
"Odvjetnici tužitelja u ovom slučaju Moore svoje su argumente temeljili na pseudoznanosti koja nikada nije smjela biti predstavljena poroti", ustvrdio je Haas.
Kompanija tvrdi da su njezini proizvodi sigurni, da ne sadrže azbest i da ne uzrokuju rak.
Kompanija se suočava s više od 67.000 tužbi
Ovo nije prvi put da je Johnson & Johnson proglašen odgovornim za isplatu odštete nakon tužbi u kojima se navodi povezanost raka i dječjeg pudera.
Sud u Missouriju naložio je 2016. isplatu 72 milijuna dolara obitelji Jacqueline Fox, koja je umrla od raka jajnika, prenosi Reuters.
U 2024. Johnson & Johnson također je morao platiti 700 milijuna dolara za nagodbu tužbi u kojima se tvrdilo da je kompanija obmanula potrošače o sigurnosti svojih proizvoda, nakon istrage koju je vodilo 43 državnih odvjetnika.
Johnson & Johnson prestao je prodavati dječji puder na bazi talka u SAD-u 2020., prešavši na proizvod od kukuruznog škroba. Do 2023. ukinuta je i globalna prodaja proizvoda na bazi talka.
Trey Branham, jedan od odvjetnika koji zastupaju obitelj Moore, izjavio je nakon presude da njegov tim gaji nadu kako će Johnson & Johnson konačno preuzeti odgovornost za ove besmislene smrti.
Kompanija se suočava s više od 67.000 tužbi osoba koje tvrde da su imale dijagnozu raka nakon korištenja dječjeg pudera i drugih proizvoda na bazi talka. Prema sudskim spisima, tužbe koje se odnose na mezoteliom čine manji dio postupaka, dok se velika većina odnosi na rak jajnika.
Johnson & Johnson pokušao je riješiti parnice kroz stečajni postupak, no savezni sudovi su to tri puta odbili. Tužbe povezane s mezoteliomom nisu bile uključene u posljednji prijedlog stečajne nagodbe. Kompanija je ranije postigla pojedinačne nagodbe u nekim od tih slučajeva, ali nije dogovorila nagodbu na nacionalnoj razini, pa su mnoge tužbe zbog mezotelioma u posljednjim mjesecima dospjele na suđenja u državnim sudovima.
U protekloj godini Johnson & Johnson suočio se s nekoliko velikih presuda u slučajevima mezotelioma, a ova posljednja presuda jedna je od najvećih.
Ipak, kompanija je pobijedila u nekim postupcima, uključujući prošlotjedno suđenje u Južnoj Karolini, gdje je porota odlučila da J&J nije odgovoran.
