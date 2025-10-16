KOMPANIJA NEGIRA OPTUŽBE
Tisuće ljudi tužilo farmaceutskog diva: Prodavali dječji puder kontaminiran azbestom?
Velika tužba podnesena je u Ujedinjenom Kraljevstvu protiv farmaceutskog diva Johnson & Johnsona, optužujući tvrtku da je svjesno prodavala dječji puder kontaminiran azbestom, javlja BBC.
Tužba obuhvaća 3.000 ljudi i temelji se na internim dopisima i znanstvenim izvješćima u koje je BBC imao uvid.
Tužitelji tvrde da je Johnson & Johnson (J&J) još 1960-ih znao da njegov mineralni puder od talka sadrži vlaknaste oblike talka, kao i minerale tremolit i aktinolit. Oba su minerala – u vlaknastom obliku – klasificirana kao azbest i povezana s potencijalno smrtonosnim oblicima raka.
Sudski spisi navode da J&J, iako je znao da su ti minerali povezani s rakom, nikada nije stavio upozorenja na ambalažu svog dječjeg pudera. Umjesto toga, pokrenuo je agresivne marketinške kampanje koje su puder prikazivale kao simbol čistoće i sigurnosti.
Odbacili optužbe
J&J odbacuje optužbe i tvrdi da nikada nije svjesno prodavao puder kontaminiran azbestom.
U izjavi koju je tvrtka izdala navodi se da je njihov dječji puder "bio u skladu sa svim propisanim regulatornim standardima, nije sadržavao azbest i ne uzrokuje rak".
Prodaja pudera od talka u Ujedinjenom Kraljevstvu obustavljena je 2023. godine.
Ova tužba odražava opsežne sudske procese u Sjedinjenim Državama, gdje su podignute brojne tužbe, a tužitelji su dobili milijarde dolara odštete. Tvrtka je u nekim slučajevima uspjela uložiti žalbu.
Odvjetnici tužitelja procjenjuju da bi odštetni zahtjevi u Ujedinjenom Kraljevstvu mogli doseći stotine milijuna funti i da bi ovo mogla postati najveća parnica za odgovornost proizvođača u britanskoj povijesti.
"Zadržati sve u tajnosti"
Navodi o povezanosti pudera od talka i raka vrte se oko azbesta – poznatog uzročnika raka.
Talc, koji se koristio u J&J puderima, prirodni je mineral koji se često nalazi u blizini ležišta azbesta. Upravo su azbestna vlakna igličastog oblika povezana s rakom.
Tužba tvrdi da je J&J već 1960-ih otkrio prisutnost azbesta u svom dječjem puderu. U jednom internom dokumentu iz 1973. navodi se: "Naš dječji puder sadrži fragmente talka koji se mogu klasificirati kao vlakna. Povremeno su uočljive tragovne količine tremolita ili aktinolita…"
J&J tvrdi da je taj dopis raspravljao o mogućim promjenama regulative koje bi talčna vlakna mogle definirati kao azbest, što, prema njima, ne bi bilo točno.
Iste godine, rukovoditelji su raspravljali o mogućem patentu za metodu uklanjanja azbestnih vlakana iz talka. Na kraju pisma stajalo je: "Možda bi bilo bolje sve zadržati u tajnosti, umjesto da to objavimo u obliku patenta i tako obavijestimo cijeli svijet."
J&J tvrdi da su razgovori bili povjerljivi jer bi novi patent bio iznimno vrijedan da je metoda bila učinkovita – što se pokazalo netočnim.
Umjesto upozorenja na bocama, tužba tvrdi da je J&J desetljećima prikrivao rizik kako bi povećao dobit.
Tužitelji tvrde da je, unatoč spoznaji o kancerogenim vlaknima, marketinški tim raspravljao o načinima za povećanje prodaje.
Tijekom 1970-ih i 1980-ih reklame u SAD-u fokusirale su se na prikazivanje pudera kao "čistog i nježnog" za novorođenčad, dok su se 1990-ih i 2000-ih usmjerile na afroameričke žene.
"Moja majka ga je koristila – i ja sam"
Mnogi tužitelji u Ujedinjenom Kraljevstvu boluju ili su umrli od raka jajnika, mezotelioma – oblika raka povezanog s izloženošću azbestu – i drugih vrsta raka. Svi su navodno dugi niz godina koristili J&J dječji puder.
Siobhan Ryan (63) bila je mlada majka koja je vjerovala oglasima i koristila puder.
"Moja majka ga je koristila i ja sam ga koristila. Lijepo je mirisao, bio je mekan i ugodan. Kad su se rodile moje bebe, koristila sam ga na njima. Mislila sam da im činim najbolje“, rekla je za BBC iz svog doma u Somersetu.
"Bio je to šok. Samo smo se zagrlili i plakali. Nisam mogla vjerovati kad mi je liječnik rekao da imam rak jajnika, četvrti stadij."
Nakon teških kemoterapija, sepse i velike operacije trbuha, Siobhan je preživjela i danas, 18 mjeseci kasnije, može ispričati svoju priču. Vjeruje da je rak uzrokovan uporabom J&J pudera.
Rak joj se ponovno vratio, a liječnici su joj rekli da više nije operabilan. "Znali su da je kontaminiran, a ipak su ga prodavali majkama i bebama“, kaže ona.
"Naš dječji puder bio je usklađen sa standardima"
Ranije ovog mjeseca, sud u američkoj saveznoj državi Connecticut naložio je J&J-u i njegovim nasljednim tvrtkama da isplate 25 milijuna dolara muškarcu s terminalnim mezoteliomom potrbušnice nakon doživotne uporabe njihova pudera. Porota je utvrdila da je tvrtka bila nemarna jer je prodavala proizvode kontaminirane azbestom.
Tijekom suđenja, bivši direktor toksikologije J&J-a dr. Steve Mann priznao je da je davao sigurnosne izjave bez provjere testnih podataka te da je imao dokaze o prisutnosti azbesta koje nije prijavio upravi.
Sudac je napomenuo da su sigurnije alternative, poput kukuruznog škroba, bile poznate, no tvrtka je nastavila prodavati talk-puder u SAD-u do 2020., a u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2023. godine.
J&J je najavio žalbu i prenio svoj potrošački sektor u novu tvrtku – Kenvue – koja je u priopćenju navela: "Duboko suosjećamo s ljudima koji žive s rakom. Znamo da oni i njihove obitelji žele odgovore – zato su činjenice važne."
Tvrtka tvrdi da je sigurnost pudera potvrđena godinama testiranja u "neovisnim i vodećim laboratorijima, sveučilištima i zdravstvenim institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i svijetu", te da "J&J dječji puder nije sadržavao azbest, bio je u skladu sa svim propisima i ne uzrokuje rak"
