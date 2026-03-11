Španjolska trajno povukla veleposlanicu iz Izraela

Španjolska, koja se protivi izraelsko-američkim napadima na Iran, u utorak je trajno povukla svoju veleposlanicu iz Izraela čime se nastavlja diplomatski sukob dviju zemalja.
Veleposlanica Ana Maria Salomon je u rujnu bila povučena u Madrid na konzultacije nakon što je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar nazvao „antisemitskom“ odluku Španjolske da zabrani preko svojih luka i zračnog prostora izvoz oružja u Izrael zbog zločina u Pojasu Gaze.
U utorak je Španjolska objavila u svojem službenom glasniku da je veleposlanici Salomon prestao mandat u Izraelu.
Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da će njihova veleposlanstvo u Tel Avivu voditi otpremnik poslova. Izraelsko veleposlanstvo u Madridu također vodi otpravnik poslova nakon što je ta bliskoistočna zemlja u svibnju povukla svoju veleposlanicu u znak prosvjeda što je Španjolska priznala državu Palestinu.
Odnosi dviju zemalja su napeti otkako je Izrael pokrenuo napad na Pojas Gaze u listopadu 2023. Napetosti su se povećale otkako su SAD i Izrael napali Iran, a čemu se protivi Španjolska. Madrid je zabranio američkim borbenim zrakoplovima, smještenima u dvjema vojnim bazama na jugu Španjolske, sudjelovanje u napadima.
Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Luis Albares pozvao je SAD i Izrael „na poštivanje međunarodnog prava“. Izraelski ministar Sa'ar rekao je početkom mjeseca da Španjolska "stoji uz tirane" misleći na režim u Iranu.
