Španjolska trajno povukla veleposlanicu iz Izraela

Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da će njihova veleposlanstvo u Tel Avivu voditi otpremnik poslova. Izraelsko veleposlanstvo u Madridu također vodi otpravnik poslova nakon što je ta bliskoistočna zemlja u svibnju povukla svoju veleposlanicu u znak prosvjeda što je Španjolska priznala državu Palestinu.