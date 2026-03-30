AfD traži da svi američki vojnici napuste Njemačku: "Pratimo primjer Španjolske"

Predsjednik krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Tino Chrupalla, izrazio je protivljenje daljnjem stacioniranju američkih snaga u Njemačkoj.
"Krenimo to provoditi u praksi, povlačenjem američkih vojnika iz Njemačke", citira dnevnik Bild Chrupallu iz govora na stranačkoj konferenciji u Saskoj.
"AfD se zalaže za povlačenje svih savezničkih trupa koje su još uvijek stacionirane na njemačkom tlu, a posebno njihovog nuklearnog oružja", stoji u programu AfD-a.
Chrupalla je pozvao na promjenu njemačkog stava i poručio da bi se zemlja trebala ugledati na Španjolsku. Madrid, kojim upravlja socijalistički premijer, usprotivio se ratu SAD-a i Izraela protiv Irana te je zabranio Washingtonu korištenje svojih vojnih baza u tu svrhu.
Oko 38.000 američkih vojnika trenutačno je raspoređeno u Njemačkoj. Američke vojne baze nalaze se ponajviše u jugozapadnoj saveznoj zemlji Porajnje-Falačka, uključujući strateški važnu zračnu bazu Ramstein, kao i u južnim saveznim zemljama Bavarskoj i Baden-Württembergu.
Američki predsjednik Donald Trump navodno razmatra povlačenje američkih trupa iz Njemačke, mogućnost o kojoj njegova administracija razmišlja još od njegova dolaska na dužnost prošle godine.
Izvori bliski administraciji rekli su da je "frustracija koju smo imali prema Europljanima bila vrlo stvarna", dodajući da "svaka zemlja koja ne izdvaja pet posto ne bi trebala imati pravo glasa o budućim izdacima u NATO-u".
