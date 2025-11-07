Kako Bjelorusija militarizira svoju djecu?

U televizijskom izvještaju djeca iskazuju oduševljenje. „U oklopnom transporteru bilo je više adrenalina, bilo je brže. Ali u tenku je bilo mnogo uzbudljivije. Kakav oklop! Kakav moćan tenk! Želim se školovati na vojnoj akademiji za vozača tenka. To je moja velika želja“, kaže jedan dječak. „Natjecanje ‘Izazov’ me mentalno ojačalo. Postoje propisi i naredbe, što znači da ih treba poštovati, htio to ili ne. Na turniru se može puno naučiti“, priča druga sudionica.