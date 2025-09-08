Tri europske zemlje razotkrile bjelorusku špijunsku mrežu u Europi

Češka obavještajna agencija priopćila je da je Bjelorusija uspjela stvoriti mrežu jer se njezini diplomati mogu slobodno kretati europskim državama.
Oglas
Protuobavještajna agencija Češke Republike u ponedjeljak je priopćila da je, u zajedničkoj operaciji s obavještajnim službama Mađarske i Rumunjske, razbila špijunsku mrežu koju je u Europi gradila Bjelorusija.
Češka agencija, poznata i kao BIS, u priopćenju je navela da je tim europskih agenata otkrio špijune u nekoliko europskih zemalja iz glavne bjeloruske sigurnosne službe, KGB-a. Među njima je, kako se navodi, i bivši zamjenik čelnika moldavske obavještajne službe SIS koji je KGB-u predavao povjerljive informacije.
Česi su također protjerali bjeloruskog agenta koji je djelovao pod krinkom diplomata. Osobi je dano 72 sata da napusti zemlju, priopćilo je u ponedjeljak češko Ministarstvo vanjskih poslova, a prenosi euronews.
Češka agencija navodi da je Bjelorusija uspjela stvoriti mrežu jer se njezini diplomati mogu slobodno kretati europskim državama.
"Moramo ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije"
“Kako bismo se uspješno suprotstavili tim neprijateljskim aktivnostima u Europi, moramo ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije unutar schengenskog (bezgraničnog) područja", stoji u izjavi ravnatelja BIS-a Michala Koudelke. Agencija nije odmah ponudila dodatne pojedinosti. Tijek međunarodne istrage nadzire agencija Europske unije za pravosudnu suradnju, Eurojust.
Bjelorusijom upravlja predsjednik Aleksandar Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegova je zemlja dopustila Rusiji da bjeloruski teritorij koristi kao uporište za Moskovu sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu 2022., a kasnije je dopustila i razmještaj ruskih taktičkih nuklearnih projektila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas