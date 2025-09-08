Tri europske zemlje razotkrile bjelorusku špijunsku mrežu u Europi

Češka agencija, poznata i kao BIS, u priopćenju je navela da je tim europskih agenata otkrio špijune u nekoliko europskih zemalja iz glavne bjeloruske sigurnosne službe, KGB-a. Među njima je, kako se navodi, i bivši zamjenik čelnika moldavske obavještajne službe SIS koji je KGB-u predavao povjerljive informacije.