Kako dalje s Trumpovim carinama? Hoće li doći do dogovora SAD-a i Europe?

I Moritz Schularick, predsjednik Instituta za svjetsko gospodarstvo u Kielu, rekao je za FAZ da smatra kako postoji velika vjerojatnost da će Trump ipak odustati. Ukoliko se to ne dogodi, njemačko gospodarstvo moglo bi ozbiljno trpjeti. „U idućoj godini bi bruto domaći proizvod smanjio rast za 0,5 do 0,6 postotnih bodova“, procjenjuje Schularick. Ipak, zahvaljujući potrošačkim programima koje provodi njemačka vlada, to ne bi gurnulo zemlju u recesiju.