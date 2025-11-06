Kako su milijarderi reagirali na Mamdanijevu pobjedu?

Pobjeda Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika New Yorka u utorak navečer dočekana je mlako među milijarderima i poslovnim čelnicima u gradu, od kojih su mnogi podržavali bivšeg guvernera Andrewa Cuoma.
Milijarderi za Cuoma
Milijarder i upravitelj hedge fonda Bill Ackman, jedan od najžešćih Mamdanijevih kritičara na internetu, čestitao je demokratskom kandidatu na pobjedi objavom na platformi X i napisao:
„Sada imaš veliku odgovornost.”
Osnivač fonda Pershing Square Capital, koji je u kampanju uložio 1,75 milijuna dolara pokušavajući spriječiti Mamdanijevu pobjedu, dodao je:
„Ako mogu pomoći New Yorku, samo mi reci kako.”
Milijarder iz hedge fonda Daniel Loeb, koji je donirao 775.000 dolara kako bi podržao Mamdanijevog protivnika, nije izravno komentirao rezultat izbora, ali je ismijao Ackmanovu objavu, napisavši na X-u:
„Dame, nađite muškarca koji vas voli onoliko koliko Bill Ackman voli sam sebe.”
"Dvije priče o istom gradu"
Kripto-milijarder Mike Novogratz rekao je za Bloomberg da poslovna zajednica treba pružiti ruku progresivnom lideru:
„On dotiče stvarnu poruku: imamo dvije priče o istom gradu, u Dickensovom smislu… i pitanje je može li se problem pristupačnosti riješiti na kreativan način, a da se pritom ne otjera biznis.”
Mnogi drugi poznati milijarderi koji su podržavali Cuoma — poput Mikea Bloomberga i suosnivača Airbnb-a Josepha Gebbie — još se nisu javno oglasili o rezultatu izbora.
Što je Mamdani rekao o milijarderima u svom pobjedničkom govoru?
Mamdani je rekao da njegova pobjeda predstavlja „mandat za promjene”. Dodao je:
„Otkad pamtimo, radnicima New Yorka bogati i utjecajni govorili su da moć ne pripada njima... Večeras, protiv svih izgleda, uhvatili smo je u svoje ruke. Budućnost je u našim rukama.”
Govoreći o novcu koji su milijarderi uložili u kampanju protiv njega, Mamdani je izjavio:
„Deseci milijuna dolara potrošeni su kako bi se preoblikovala stvarnost i uvjerilo naše susjede da se ovog novog doba treba bojati. Kao i toliko puta do sada, klasa milijardera pokušala je uvjeriti one koji zarađuju 30 dolara na sat da su njihovi neprijatelji oni koji zarađuju 20", prenosi Forbes.
Usporedno
The New York Times izvijestio je da će vijeće poslovnih čelnika iz Floride u srijedu objaviti priopćenje o ishodu izbora te promovirati „okruženje naklonjeno rastu i predanost prilikama”, u pokušaju da privuče newyorške poduzetnike.
U izvješću se citira milijarder i vlasnik Miami Dolphinsa, Stephen Ross, koji je rekao:
„Mislim da će se mnogi poslovni lideri pitati gdje mogu biti uspješni, s obzirom na nove zakone i politike s kojima bi se mogli suočiti.”
Ross je prošle godine odstupio s mjesta predsjednika tvrtke Related Companies, njujorške nekretninske kompanije koju je osnovao, te je od tada usmjerio 10 milijardi dolara ulaganja u razvoj projekata u Palm Beachu.
Ključna pozadina
Associated Press proglasio je Mamdanija pobjednikom u 21:34, samo pola sata nakon zatvaranja birališta.
Do srijede ujutro, uz 91% prebrojanih glasova, Mamdani je osvojio 50,4%, dok je Cuomo dobio 41,6%.
Mamdani je u svom govoru kratko spomenuo Cuoma, rekavši:
„Želim Andrewu Cuomu sve najbolje u privatnom životu. Ali neka večeras bude posljednji put da izgovaram njegovo ime, dok okrećemo stranicu politike koja je napustila mnoge i odgovarala samo nekolicini.”
