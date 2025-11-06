Kako su milijarderi reagirali na Mamdanijevu pobjedu?

Govoreći o novcu koji su milijarderi uložili u kampanju protiv njega, Mamdani je izjavio:

„Deseci milijuna dolara potrošeni su kako bi se preoblikovala stvarnost i uvjerilo naše susjede da se ovog novog doba treba bojati. Kao i toliko puta do sada, klasa milijardera pokušala je uvjeriti one koji zarađuju 30 dolara na sat da su njihovi neprijatelji oni koji zarađuju 20", prenosi Forbes.