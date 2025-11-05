Mamdanijeva pobjeda inspirirala europsku ljevicu: "Nada je pobijedila"

Europski ljevičarski političari slave pobjedu demokratskog socijalista Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika New Yorka, održanim u utorak navečer.
Britanski gradonačelnik Londona i član Laburističke stranke Sadiq Khan među prvima je čestitao Zohranu Mamdaniju, prenosi POLITICO.
"Građani New Yorka su imali jasan izbor - između nade i straha - i kao što smo vidjeli u Londonu, nada je pobijedila."
Francuska europarlamentarka i supredsjedateljica ljevičarske skupine u Europskom parlamentu Manon Aubry također je izrazila oduševljenje:
"Unatoč medijskom, ekonomskom i političkom establišmentu koji je potrošio desetke milijuna dolara da mu blokira put, uspio je preokrenuti situaciju konkretnim i radikalnim prijedlozima […] i to bez da je ikad zatvarao oči pred rasizmom i situacijom u Gazi."
Aubry i drugi predstavnici europske ljevice, uključujući delegaciju njemačke stranke Ljevica (Die Linke), otputovali su u New York kako bi proučili njegovu kampanju, u kojoj je Mamdani osvojio više od 50 posto glasova.
"Vidjela sam snagu njegove kampanje na djelu - vodili su je naši saveznici iz Demokratskih socijalista Amerike, koji su stvorili pravi narodni pokret i udvostručili izlaznost birača", dodala je Aubry.
Mamdani je postao prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka, a poput londonskog gradonačelnika Khana, i on je bio meta verbalnih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u utorak doživio niz poraza na izborima diljem SAD-a.
Gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony, poznat kao česti protivnik mađarskog premijera Viktora Orbána, također je čestitao Mamdaniju:
"Kako poznato zvuči kad središnja vlada prijeti kandidatu kojeg ne voli da neće dobiti državnu podršku, dok istodobno podržava takozvanog "opozicijskog" kandidata", napisao je na Instagramu, aludirajući na Trumpovu kasnu podršku neovisnom izazivaču Andrewu Cuomu, bivšem guverneru New Yorka.
Čelnica njemačke Ljevice Heidi Reichinnek izrazila je oduševljenje podijelivši Mamdanijev video pobjede na Instagramu uz poruku "Dobro jutro" i emotikon srca.
"To je zaista divan trenutak u kojem je nada pobijedila", izjavio je čelnik britanske Zelene stranke Zack Polanski, pohvalivši Mamdanijevu sposobnost da "poveže svoj program sa svakodnevnim životom običnih ljudi i mobilizira mlade".
Polanski je za Sky News dodao da su upravo Mamdanijeve politike, a ne retorika, bile ključ njegove pobjede:
"Bio je to neumorni fokus na nejednakost - i upravo to ću i ja raditi ovdje."
