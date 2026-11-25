Milatović ističe da podržava zaključke komisije, ali da je sve po tim zaključcima onda bi Hrvatska imala riješena granična pitanja sa susjednim zemljama Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. "Komisija je izašla pravno-političkim stavom da administrativne granice u okviru bivše Jugoslavije trebaju postati državne granice, ali to ne znači da je demarkacija određenih linija na kopnu i na moru riješena na taj način”, rekao je crnogorski predsjednik.