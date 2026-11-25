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Vijećnik vulgarno izvrijeđao predsjednicu Općinskog vijeća: "Apsolutno sam to rekao"
Nakon što je predsjednica Općinskog vijeća upozorila vijećnika na neprimjereno ponašanje i mogućnost oduzimanja riječi, vijećnik joj je odgovorio prostačkim riječima.
Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje, održanoj 24. studenoga 2026. godine u Domu kulture u Dražicama, općinski vijećnik Marko Kuljanac predsjednici Općinskog vijeća Izabeli Nemaz uputio je vulgarne i uvredljive izjave.
Nakon što je predsjednica Općinskog vijeća upozorila vijećnika na neprimjereno ponašanje i mogućnost oduzimanja riječi, vijećnik joj je odgovorio riječima „Boli me k*rac“, a potom i „P*ši ku*ac“.
Načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja odmah je reagirao i stao u obranu predsjednice Općinskog vijeća. Na njegov izravan upit je li doista predsjednici uputio navedenu uvredu, vijećnik Kuljanac odgovorio je: „Apsolutno!", prenosi Novi list.
Priopćenje Općine Jelenje
Posebnu težinu ovom događaju daje činjenica da se dogodio upravo uoči 25. studenoga, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, dana kada se diljem svijeta upozorava na neprihvatljivost svih oblika nasilja nad ženama, uključujući verbalno nasilje, vrijeđanje, omalovažavanje i ponižavanje.
Općina Jelenje u potpunosti se ograđuje od izjava općinskog vijećnika Marka Kuljanca te najoštrije osuđuje ovakav čin vrijeđanja i ponižavanja Izabele Nemaz, predsjednice Općinskog vijeća, žene i majke. Istodobno, od svih članova Općinskog vijeća, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti, očekujemo da jasno i nedvosmisleno osude ovakvo ponašanje te se javno ograde od neprimjerenih i uvredljivih izjava vijećnika Marka Kuljanca, pokazujući time da su ljudsko dostojanstvo i međusobno poštovanje vrijednosti koje nadilaze sve političke podjele.
Nedopustivo je da se u predstavničkom tijelu Općine, koje bi trebalo biti primjer demokratskog dijaloga, međusobnog uvažavanja i kulture javnog ophođenja, na ovakav način narušava dostojanstvo žene koja obnaša javnu dužnost.
Politička neslaganja i različitost mišljenja sastavni su dio demokratskog društva, ali ni pod kojim okolnostima ne mogu biti opravdanje za vulgarno vrijeđanje, omalovažavanje i ponižavanje.
Dok se danas diljem svijeta šalju poruke o važnosti zaštite žena od svih oblika nasilja, jučerašnji događaj na sjednici Općinskog vijeća pokazuje koliko je važno da te poruke ne ostanu samo na riječima.
Borba protiv nasilja nad ženama započinje upravo u našem neposrednom okruženju – u obitelji, na radnome mjestu, u javnim ustanovama, ali i u predstavničkim tijelima lokalne samouprave.
Od osoba koje obnašaju javne dužnosti očekuje se odgovornost, primjereno ponašanje i poštovanje dostojanstva svake osobe. Javna dužnost podrazumijeva i obvezu davanja pozitivnog primjera zajednici koju predstavljaju.
Općina Jelenje izražava punu podršku predsjednici Općinskog vijeća Izabeli Nemaz, kao i svim ženama koje se u privatnom, profesionalnom ili javnom životu susreću s bilo kojim oblikom nasilja, vrijeđanja ili ponižavanja.
Verbalno nasilje nije politički dijalog. Vulgarno vrijeđanje nije argument. Ponižavanje žena ne smije postati prihvatljiv obrazac ponašanja.
Na takvo ponašanje ne smijemo šutjeti, ne smijemo ga relativizirati i ne smijemo ga normalizirati, neovisno o tome tko ga čini i kojoj političkoj opciji pripada.
Općina Jelenje zalaže se za nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja nad ženama, ne samo danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, već svakoga dana u godini.
Poštovanje i dostojanstvo žena nisu stvar političkog opredjeljenja, već temelj civiliziranog i odgovornog društva.
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