Općina Jelenje u potpunosti se ograđuje od izjava općinskog vijećnika Marka Kuljanca te najoštrije osuđuje ovakav čin vrijeđanja i ponižavanja Izabele Nemaz, predsjednice Općinskog vijeća, žene i majke. Istodobno, od svih članova Općinskog vijeća, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti, očekujemo da jasno i nedvosmisleno osude ovakvo ponašanje te se javno ograde od neprimjerenih i uvredljivih izjava vijećnika Marka Kuljanca, pokazujući time da su ljudsko dostojanstvo i međusobno poštovanje vrijednosti koje nadilaze sve političke podjele.