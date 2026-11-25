Europski parlament sutra bi trebao usvojiti rezoluciju o Vukovaru, a nakon pregovora među parlamentarnim skupinama u tekst je uneseno pet izmjena, čime je postignut kompromis koji bi trebao osigurati širu potporu zastupnika. Hrvatska europarlamentarka Sunčana Glavak uvjerena je da će rezolucija biti izglasana, a smatra da dogovorene promjene nisu utjecale na njezinu suštinu.

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