Rezolucija o Vukovaru
Sunčana Glavak: Mi u Hrvatskoj dobro znamo tko je bio agresor, povijesni kontekst ne treba mijenjati!
N1 Hrvatska
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25. stu. 2026. 20:12
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Europski parlament sutra bi trebao usvojiti rezoluciju o Vukovaru, a nakon pregovora među parlamentarnim skupinama u tekst je uneseno pet izmjena, čime je postignut kompromis koji bi trebao osigurati širu potporu zastupnika. Hrvatska europarlamentarka Sunčana Glavak uvjerena je da će rezolucija biti izglasana, a smatra da dogovorene promjene nisu utjecale na njezinu suštinu.
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