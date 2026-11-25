pristup osobnim podacima
Deichmann na meti hakera, kupcima poslali važno upozorenje
Trgovac obućom Deichmann našao se na meti hakerskog napada. Napadači su dobili pristup osobnim podacima kupaca, a tvrtka namjerava obavijestiti pogođene kupce putem e-maila.
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Nepoznati počinitelji hakirali su internetsku trgovinu Deichmanna i pritom se domogli podataka kupaca.
"Onemogućili smo pristup i otklonili sigurnosni propust koji je iskorišten. Razmjeri incidenta su ograničeni", priopćio je trgovac obućom na svojoj internetskoj stranici. Nadležna tijela obaviještena su o incidentu, a podnesena je i kaznena prijava.
Hakerskim napadom obuhvaćeni su osobni podaci poput imena, adrese, adrese e-pošte, telefonskog broja te načina plaćanja odabranog prilikom kupnje. Međutim, podaci za prijavu, lozinke i podaci o plaćanju nisu ukradeni. Deichmann namjerava putem e-maila obavijestiti kupce koji su potencijalno pogođeni napadom, prenosi Der Spiegel.
Deichmann upozorava kupce na prijevare
Prema navodima Deichmanna, zasad nema naznaka zlouporabe podataka, no trgovac upozorava kupce na phishing, odnosno pokušaje krađe podataka putem lažnog predstavljanja. Hakeri bi, naime, mogli zloupotrijebiti ukradene podatke.
"Nepoznate osobe mogle bi se putem e-maila, pisma ili telefona predstavljati kao DEICHMANN SE i pritom navoditi stvarne podatke o vašim narudžbama kako bi djelovale vjerodostojno. Stoga vas molimo da budete posebno oprezni."
Trgovac je naglasio da od kupaca nikada ne bi putem e-maila, telefona ili SMS-a tražio osjetljive podatke poput lozinki ili podataka o plaćanju.
Deichmann nije otkrio kako je točno došlo do napada. Okolnosti incidenta trebale bi se razjasniti u suradnji s vanjskim stručnjacima za sigurnost.
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