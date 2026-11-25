Na ponovljeni javni poziv, koji je trajao od 20. svibnja do 5.lipnja ove godine, pristiglo je ukupno 18 kandidatura, od kojih je 16 pravovaljanih. Četvero kandidata dobilo je na sjednici saborskog Odbora sedam glasova te će se o prijedlogu njihova imenovanja raspravljati na plenarnoj sjednici.