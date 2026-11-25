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Sabor sutra raspravlja o kandidatima za ustavne suce
Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o četvero kandidata za suce Ustavnog suda koje je predložio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, od kojih njih najviše troje može biti izabrano kako bi popunili upražnjena mjesta na tom sudu.
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Četvero predloženih kandidata su odvjetnik Mladen Sučević, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ana Horvat Vuković, sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić i ustavni sudac od 2017.do 2026. Goran Selanec.
Ti kandidati, osim Horvat Vuković, ušli su u uži izbor i na prethodnom javnom pozivu, no nijedan od njih trojice u svibnju ove godine nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova svih zastupnika, zbog čega je nadležni saborski Odbor morao raspisati novi javni poziv.
Na ponovljeni javni poziv, koji je trajao od 20. svibnja do 5.lipnja ove godine, pristiglo je ukupno 18 kandidatura, od kojih je 16 pravovaljanih. Četvero kandidata dobilo je na sjednici saborskog Odbora sedam glasova te će se o prijedlogu njihova imenovanja raspravljati na plenarnoj sjednici.
Ustavni sud od travnja ove godine radi u nepotpunom sastavu (10 od 13 sudaca) kada su sucima Mati Arloviću, Miroslavu Šeparoviću i Goranu Selancu istekli produljeni mandati.
Ta su mjesta ostala upražnjena s obzirom na to da vodeće parlamentarne stranke nisu postigle dogovor o novim sucima.
Nakon rasprave o kandidatima za ustavne suce, na dnevnom je redu Prijedlog odluke o razrješenju zamjenice pučke pravobraniteljice Tatjane Vlašić te Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice pučke pravobraniteljice kojom se na to mjesto predlaže Nikolina Patalen.
Patalen je od prosinca 2021. do prosinca 2025. bila savjetnica pučke pravobraniteljice za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću, a trenutno radi kao voditeljica Službe za ljudska prava i temeljne slobode u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
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