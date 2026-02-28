Kallas poziva Afganistan i Pakistan na deeskalaciju i dijalog

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas u subotu je pozvala Afganistan i Pakistan na deeskalaciju i dijalog nakon naglog porasta nasilja između zemalja Južne Azije.
"EU ponavlja da se afganistanski teritorij ne smije koristiti za prijetnje ili napade na druge zemlje i poziva afganistanske de facto vlasti da poduzmu učinkovite mjere protiv svih terorističkih skupina koje djeluju u Afganistanu ili iz Afganistana“, rekla je Kallas u izjavi.
