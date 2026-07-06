Kineski dužnosnik osuđen na smrt zbog korupcije od 324 milijuna dolara

U nedavnim velikim slučajevima korupcije smrtna kazna izricana je kada je vrijednost nezakonito stečene imovine premašila 147 milijuna američkih dolara. Godine 2024. pogubljen je Li Jianping, dužnosnik iz regije Unutarnje Mongolije, nakon što je proglašen krivim u slučaju koji je obuhvaćao više od 440 milijuna dolara.