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Zadar dobiva novi zamah: "Rekordna su ulaganja u grad"
Zadarski gradonačelnik Šime Erlić u razgovoru za Novi dan s Hrvojem Krešićem osvrnuo se na prvu godinu mandata, političku stabilnost u gradu, projekte koji se provode, izazove u turizmu i planove za daljnji razvoj Zadra.
HDZ-ov Šime Erlić je prije gotovo godinu dana došao na čelo Zadra. Erlić je za Novi dan istaknuo kako je jedan od prvih ciljeva njegove administracije bio vratiti političku stabilnost u gradu i osigurati funkcioniranje odnosa između Gradskog vijeća i gradske uprave.
"Godina je brzo prošla. Rješavali smo različite probleme, prvo što je bilo bitno nama u Zadru je da povratimo političku stabilnost, da učinimo funkcionalnim grad na relaciji Gradsko vijeće - uprava. Uspjeli smo uspješno donijeti političku stabilnost. Zadar u prethodne četiri godine nije imao političko slaganje i nije mogao izglasati donošenje proračuna, svih ključnih odluka u okviru Gradskog vijeća u kojem nije postojala formalna većina", rekao je Erlić.
Dodao je kako je aktualna vlast uspjela okupiti većinu vijećnika koji, unatoč političkim i ideološkim razlikama, surađuju na projektima važnima za grad.
"Sada smo povezali konce, dobili smo jednu kvalitetnu i suradljivu većinu vijećnika koja želi surađivati, koja je ideološke i političke razlike stavila po strani kako bi surađivali na projektima i programima koji su od interesa za naš grad, to je bilo važno", kazao je.
'Realiziramo najveća ulaganja u školstvo i obrazovanje'
Naglasio je kako su u godinu dana donesena dva proračuna, a da se aktualnim rebalansom nastavljaju ulaganja u razvojne projekte.
"Donijeli smo dva proračuna u godinu dana, danas donosimo rebalans u kojem je sadržan cijeli niz razvojnih projekata bitnih za grad. Rekordna su ulaganja, rekordni su proračuni i za 2026. i ovaj rebalans i vjerujem da će to dati gradu zamah kroz projekte koji se realiziraju", rekao je.
Među projektima koje je izdvojio su zeleni plan, sadnja stabala, ozelenjivanje grada, transparentnije zapošljavanje i profesionalizacija gradske uprave.
"U zadnjih godinu dana bio je cijeli niz aktivnosti i projekata - od zelenog plana, sadnje stabala do ozelenjivanja grada pa do transparentnog zapošljavanja i profesionalizacije u okviru gradske uprave. Rekordna ulaganja u obrazovanje - pet vrtića sada, škole u jednoj smjeni uz pomoć Vlade. Realiziramo najveća ulaganja u školstvo i obrazovanje", rekao je.
'Zadar više neće imati problem s upisom djece u vrtiće'
Dodao je kako bi Zadar uskoro trebao riješiti problem nedostatka mjesta u vrtićima.
"Zadar više neće imati problem s upisom djece u vrtić, to je epohalno postignuće za Zadar. I u kontekstu demografije i poboljšavanja kvalitete života za obitelji", poručio je Erlić.
Istaknuo je kako je cilj stvoriti grad u kojem će građani imati dostupno stanovanje, kvalitetno obrazovanje i sadržaje za različite skupine stanovništva.
"Želimo grad u kojem je priuštivo stanovanje, kvalitetno školstvo, sadržaje za sve svoje sugrađane... Zadovoljan sam što smo uhvatili dinamiku i na nama je da svladamo izazove s kojima se suočavamo", rekao je.
Plaće zaposlenika vrtića
Govoreći o problemu nedostatka kadrova u vrtićima, Erlić je rekao kako je predškolski odgoj jedan od najvećih prioriteta u gradskom proračunu.
"Predškolski odgoj je jedan od najvećih stavki u proračunu Zadra. Nama su vrtići u fokusu i na tom dijelu ne želimo da išta fali. Osim važne infrastrukture, bitan je i dio prehrane u vrtićima i ostalih aktivnosti i kao materijalnih prava odgojiteljima u vrtićima", rekao je.
Kazao je kako Grad sa zaposlenicima vrtića razgovara te da su, u skladu s mogućnostima proračuna, povećane njihove plaće.
"S njima imamo komunikaciju, u skladu s proračunskim okvirima smo im povećali plaću. U perspektivi nam je poboljšavati im materijalna prava i pronaći balans unutar okvira u kojem možemo funkcionirati. Situacija je zasad zadovoljavajuća", naveo je.
Najavio je da bi novi vrtić "Osmijeh" trebao dodatno rasteretiti sustav.
"Kad smo preuzeli dužnost rekli smo da želimo da su zaposlenici adekvatno plaćeni u svim gradskim službama, ne samo u vrtićima. To je izazov s kojim smo stalno suočeni. Moramo se boriti za to da stvaramo prihode i adekvatno platimo radnike, da privučemo radnu snagu jer je sad potrebna više nego ikada", rekao je Erlić.
Rebalans proračuna i nova ulaganja
Osvrćući se na rast proračuna i rashoda, zadarski gradonačelnik rekao je kako se povećavaju i prihodi, među ostalim zahvaljujući turizmu, porezima i europskim fondovima.
"Pokušali smo biti realni s rebalansom. Osim rashoda, rastu i prihodi - rastom turizma, sezone pa se bolje puni i gradska blagajna, od drugih poreza, prihoda i primitaka i drugih stvari poput EU fondova", rekao je.
Dodao je kako su sredstva iz europskih fondova, uz lokalno sufinanciranje, dodatno povećala dio proračuna.
"Sredstva iz EU fondova su uz našu lokalnu komponentu sufinanciranja povećala dio proračuna. Sad nam je izazov sve realizirati, ali to je jedna pozitivna ambicija", kazao je.
'Bitno je da u Centru za mlade funkcioniraju programi koji nisu obilježeni političkim predznacima i ideološkim'
Jedna od tema razgovora bio je i Centar za mlade, za koji je Erlić rekao da ne bi smio biti predmet političkih podjela.
"Dosta je bilo oporbenih strelica koje su zadnjih godina išle prema tome na koji će se način upravljati centrom. U prethodnom mandatu se oporbena većina pokazala nekompetentnom da iznađe model upravljanja centrom", rekao je.
Istaknuo je da je Centar izgrađen sredstvima europskih fondova te da je riječ o najvećem takvom centru u Hrvatskoj.
"Taj centar je izgrađen sredstvima EU fondova i na našu inicijativu, najveći je u Hrvatskoj. Sada treba oformiti tim ljudi koji će na kvalitetan način servisirati potrebe korisnika", kazao je.
Naglasio je kako je važno omogućiti različite programe bez političkih i ideoloških obilježja.
"Ono što je bitno je da se dozvoli da tamo funkcioniraju programi koji nisu obilježeni političkim predznacima i ideološkim, da se da sloboda izražavanja korisnicima - udrugama, umjetnicima... Želimo imati komercijalni sadržaj s kvalitetom, a ovo kako će se birati ravnatelj itd., proći će proceduru. Bit će natječaj i odabrat će se kadrovi koji će biti najkvalitetniji bez ikakvih predznaka", rekao je.
Dodao je kako je najvažnije da Centar počne raditi. "Najgora stvar je da se mi prepucavamo upravljanjem Centra, a on da ne radi. Treba krenuti s radom i može dati sadržaje gradu koji nam trebaju. Publika će reći svoje, pa će tako kazati i kod Centra za mlade", poručio je.
Kultura, sport i NK Zadar
Komentirajući kulturnu ponudu Šibenika i koncerte na Tvrđavi sv. Mihovila, Erlić je rekao kako lokalna konkurencija može biti pozitivna.
"Uvijek su te lokalne konkurentnosti dobrodošle. Šibenik nije daleko od Zadra, lijepo je otići do Šibenika na koncert. Suradnja je dobrodošla. Vjerujem da i mnogi Šibenčani dođu na različite sadržaje u Zadar", rekao je.
Dodao je kako Zadar ima vlastite potencijale na kulturnoj, glazbenoj i sportskoj sceni te najavio najjači advent u Hrvatskoj u Zadru. Govoreći o nogometu, kazao je kako želi povratak NK Zadra u viši rang natjecanja.
"Voljeli bismo da je NK Zadar u prvoj ligi, sad smo u četvrtoj. Mi želimo jasne i konkretne korake kako će se klub dignuti u viši rang. Ulažemo preko milijun eura za nogometno igralište, bit će po Fifinom standardu", rekao je.
Dodao je kako je za napredak kluba potrebno kvalitetno upravljanje.
"Potrebno je kvalitetno upravljanje vlasnika i investitora kluba, Grad očekuje od njih da podignu Zadar u viši rang i da Zadru vratimo nogometnu slavu kakvu zaslužuje", kazao je.
'Ulice su krcate turistima'
Govoreći o aktualnoj turističkoj sezoni, Erlić je rekao kako su rezultati različiti, ali da kumulativni pokazatelji za prvih šest mjeseci pokazuju rast broja noćenja.
"Sezona je dobra, neki kažu nije dobra, neki da je bolja nego prošla. Brojevi pokazuju da je u petom mjesecu sezona bila pala, šesti mjesec je bio slabiji u cijeloj Hrvatskoj, ali ako gledamo prvih šest mjeseci kumulativno, broj noćenja nam je bolji", rekao je.
Istaknuo je kako se grad suočava s velikim pritiskom na infrastrukturu tijekom vrhunca sezone.
"Ne trebamo se toliko orijentirati na sam broj je li otišao jedan posto gore ili dolje u sedmom i osmom mjesecu jer su već sada krcate ulice turista. Mi imamo na jedno parkirno mjesto u centru 20-30 vozila u trenutku koja traže parking u srcu sezone", rekao je.
Poručio je kako je cilj pronaći ravnotežu između potreba stanovnika i turista. "Pritisak na infrastrukturu je već sada velik, želimo da lokalno stanovništvo može u gradu dobro živjeti, a gostu da budemo dobar domaćin", zaključio je Erlić.
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