Zadar dobiva novi zamah: "Rekordna su ulaganja u grad"

"Ono što je bitno je da se dozvoli da tamo funkcioniraju programi koji nisu obilježeni političkim predznacima i ideološkim, da se da sloboda izražavanja korisnicima - udrugama, umjetnicima... Želimo imati komercijalni sadržaj s kvalitetom, a ovo kako će se birati ravnatelj itd., proći će proceduru. Bit će natječaj i odabrat će se kadrovi koji će biti najkvalitetniji bez ikakvih predznaka", rekao je.