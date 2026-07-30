šime erlić
Zadar dobiva novi zamah: "Rekordna su ulaganja u grad"
N1 Hrvatska
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30. srp. 2026. 11:19
| Novi dan
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Zadarski gradonačelnik Šime Erlić u razgovoru za Novi dan s Hrvojem Krešićem osvrnuo se na prvu godinu mandata, političku stabilnost u gradu, projekte koji se provode, izazove u turizmu i planove za daljnji razvoj Zadra.
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