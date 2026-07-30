Pršut u Kaštel Štafiliću
FOTO / Ovo je konoba zbog koje je uhićen Željko Kerum
Poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci na Korčuli dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića.
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Kerum je navodno uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.
Ovo je navedena konoba:
Ivana Ivanovic/PIXSELLViše
Ivana Ivanovic/PIXSELLViše
Ivana Ivanovic/PIXSELLViše
U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.
Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.
Kako se doznaje, uz Keruma, zbog sumnje u koruptivna djela u aferi oko konobe Pršut uhićeni su i i njegov nećak te službenik Grada Kaštela.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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