Petra Mikuš Jurković
Što su pirokumulonimbusi i zašto su tako opasni? "Ne znamo na koju će stranu krenuti i gdje će se širiti"
N1 Hrvatska
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30. srp. 2026. 11:11
| Novi dan
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Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a, bila je gošća Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarala o klimatskim promjenama i novom toplinskom valu.
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