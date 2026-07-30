Državne nekretnine nude poslovne prostore, u ponudi i dosta garaža, cijena već od 8 eura

Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,28 eura za garažu u Sisku do 1.500,60 eura za poslovni prostor u zagrebačkoj Novoj Vesi. Među atraktivnijim prostorima izdvajaju se poslovni prostor površine oko 74 četvorna metra u Mesničkoj 6 u Zagrebu s početnom zakupninom od 1.294,48 eura, veći poslovni prostor u Ilici 117A s početnom zakupninom od 1.122,70 eura, kao i prostor u zadarskoj Zrinsko-Frankopanskoj 23 s početnom zakupninom od 1.010 eura.