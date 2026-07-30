predsjednica centra
Puljak komentirala uhićenje Keruma i reakciju Šute: Da građani Splita znaju...
Uhićenje Željka Keruma komentirala je i saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak.
Oglas
"Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa.
Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje.
Znači li to da će konzultacije o GUP-u i projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti", rekla je Puljak.
Podsjetimo, sinoć je u Vela Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum.
Oglasio se Šuta
O događaju se oglasio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojega Puljak proziva u svojoj objavi.
Šuta je naglasio da Kerum nije član Gradskoga vijeća te da ne sudjeluje u njegovom radu.
"S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana.
Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", rekao je Tomislav Šuta.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas