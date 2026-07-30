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predsjednica centra

Puljak komentirala uhićenje Keruma i reakciju Šute: Da građani Splita znaju...

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N1 Info
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30. srp. 2026. 11:22
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marijana puljak
N1

Uhićenje Željka Keruma komentirala je i saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak.

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"Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega, a Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i knjigovođa.

Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje.

Znači li to da će konzultacije o GUP-u i projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti", rekla je Puljak.

Podsjetimo, sinoć je u Vela Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum.

Oglasio se Šuta

O događaju se oglasio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojega Puljak proziva u svojoj objavi.

Šuta je naglasio da Kerum nije član Gradskoga vijeća te da ne sudjeluje u njegovom radu.

"S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana.

Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", rekao je Tomislav Šuta.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Teme
marijana puljak tomislav šuta željko kerum

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