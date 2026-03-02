Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Tvrko Jakovina, povjesničar i sveučilišni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Razgovarali su o napadu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran.
"Sigurno je da je režim u Iranu u ovom trenutku slabiji nego kada je Saddam Hussein 1980. započeo invaziju, koristeći kaos koji je nastao nakon svrgnuća šaha i još uvijek nekonsolidirane vjerske vlasti. Osam godina rata i milijuni žrtava u jednom rovovskom ratu nisu destabilizirani režim, upravo suprotno. Sa svim sankcijama koje su se dogodile u međuvremenu", rekao je Tvrtko Jakovina.
"Mogli bismo reći da je Iran u pripremi izgubio klijente koje je godinama hranio ili podržavao: od Jemena, Gaze, Sirije, juga Libanona i, uz američku pomoć, u Iraku. To se, čini se, potpuno razbilo već pred 12-godišnji rat. Međutim, vjerojatno nije pripremljen teren u samom Iranu - mislim da nije smisao da se nekadašnja Perzija razbije", dodao je, pa se osvrnuo na sličnu taktiku nekadašnjeg iračkog lidera.
"Hussein je 1980. igrao na tri posto Arapa koji su dominantni u onom dijelu Irana najbogatijeg naftom. Sumnjam da je cilj rasparčati Iran jer to bi uzrokovalo ogromne valove, puno veće od ovih koje imamo sada."
Istaknuo je i dugu državničko-kulturnu tradiciju nekadašnje Perzije, danas Irana.
"S druge strane, imate više od 2500 tisuće godina tradicije vlasti zemlje koja nije bila kolonija, koja je imala svoju vlast i koja je - kada su druge postale kolonije - imala svoju dinastiju. Ta dinastija je mogla biti slaba i pod različitim utjecajima, ali to je činjenica."
Jakovina kaže da još ne vidi nikakvu organiziranu opoziciju u Iranu, ali da je još rano.
"Zasad ne izgleda da se stvorila opozicija, ne čini se, iako je još rano, da se stvara osjećaj da se želi iskoristiti ono što Donald Trump nudi. To nije osobito lako organizirati. Riječ je o zemlji koja je velika kao pola Europe i koja nema strukturu političke opozicije."
Osvrnuo se kratko i na logiku koja stoji iza iranskih protuudara na susjedne zemlje.
"Kod iščuđavanja nekih domaćih analitičara oko napada na zemlje u iranskom svijetu, poput Omana: meni se čini da je Iran imao logičan napad, prije svega na Bahrein jer on ima sjedište američke flote. Iran je korespondirao s osjećajima arapske mase koja je nezadovoljna sa svojim režimima i liderima te njihovom politikom prema zapadnim središtima moći koja je previše submisivna. Mislim da to stoji iza iranske odluke", kaže Tvrtko Jakovina.
Čitavu analizu pogledajte u videu.
