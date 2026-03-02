Hegseth: "Nema glupih pravila angažmana, nema politički korektnih ratova. Pobijedit ćemo"

„Činili su to krvlju naših ljudi. Autobombama u Bejrutu, raketnim napadima na naše brodove, ubojstvima u našim veleposlanstvima, improviziranim eksplozivnim napravama uz ceste u Iraku i Afganistanu koje su financirali i naoružavali ubojice iz iranske postrojbe Quds i Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).“