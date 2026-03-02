američki ministar obrane
Hegseth: "Nema glupih pravila angažmana, nema politički korektnih ratova. Pobijedit ćemo"
Američki ministar obrane Pete Hegseth stao je ispred novinara te pružio najnovije informacije o ratu protiv Irana.
Pete Hegseth govoreći u Pentagonu je poručio: „Nismo započeli ovaj rat, ali ćemo ga završiti.“ Kaže da je iranski režim „47 dugih godina“ vodio rat protiv SAD-a, ali ga nije otvoreno objavio, piše Sky News.
„Činili su to krvlju naših ljudi. Autobombama u Bejrutu, raketnim napadima na naše brodove, ubojstvima u našim veleposlanstvima, improviziranim eksplozivnim napravama uz ceste u Iraku i Afganistanu koje su financirali i naoružavali ubojice iz iranske postrojbe Quds i Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).“
Američku zračnu operaciju protiv Irana nazvao je „najsmrtonosnijom, najsloženijom i najpreciznijom zračnom operacijom u povijesti“.
Hegseth tvrdi da je Iran „gradio moćne projektile i dronove kako bi stvorio konvencionalni štit za svoje ambicije nuklearne ucjene“.
Dodao je: „Iran nam je držao konvencionalni pištolj uperen u glavu dok je pokušavao lagati na putu do nuklearne bombe.“
„Ovo nije rat za promjenu režima, ali režim se itekako promijenio“
Hegseth kaže da su SAD željele mirno rješenje, ali da „Teheran nije pregovarao“.
„Odugovlačili su, kupovali vrijeme kako bi obnovili svoje zalihe projektila i ponovno pokrenuli svoje nuklearne ambicije. Njihov cilj? Držati nas kao taoce, prijeteći napadima na naše snage. Pa, predsjednik Trump ne igra takve igre.“
Američki ministar obrane kaže da aktualni sukob „nije takozvani rat za promjenu režima, ali režim se itekako promijenio i svijet je danas zbog toga bolje mjesto“.
Dodao je: „U svojoj očajničkoj situaciji neprijatelj je razotkriven dok su iranski projektili i dronovi neselektivno padali po hotelima, zračnim lukama, stanovima i drugim civilnim ciljevima njihovih susjeda.“
„Ovo nije Irak“: Hegseth kaže da nema „glupih pravila angažmana“
Hegseth je kritizirao medije i „političku ljevicu“ koji su kritizirali odluku o napadu na Iran, poručivši da sukob „nije beskonačan“.
Odbacio je usporedbe s američkim angažmanom u Iraku od 2003. do 2011., podsjetivši na to da je Donald Trump rat u Afganistanu opisao kao „glup“.
„Medijima i političkoj ljevici koji viču o beskonačnim ratovima – prestanite“, rekao je Hegseth.
„Ovo nije Irak. Ovo nije beskonačno. Bio sam tamo u oba slučaja. Naša generacija zna bolje, a zna i ovaj predsjednik.
On je posljednjih 20 godina ratova izgradnje nacija nazvao glupima. I u pravu je. Ovo je suprotno od toga.“
Kazao je da je operacija „jasna, razorna i odlučna misija“ čiji je cilj „uništiti prijetnju projektilima, uništiti mornaricu, bez nuklearnog oružja“.
Kritika „tradicionalnih saveznika“
„Izrael također ima jasne misije, na čemu smo zahvalni“, dodao je.
„Sposobni partneri, kao što govorimo od početka. Sposobni partneri su dobri partneri, za razliku od mnogih naših tradicionalnih saveznika koji lome ruke i zgražaju se, oklijevajući oko uporabe sile.“
„Nema glupih pravila angažmana“
SAD, bez obzira na to „što takozvane međunarodne institucije kažu“, provode „najsmrtonosniju i najprecizniju zračnu kampanju u povijesti“, dodao je – i to „pod našim uvjetima“.
„Nema glupih pravila angažmana, nema močvare izgradnje nacije, nema projekta izgradnje demokracije, nema politički korektnih ratova“, rekao je.
„Borimo se da pobijedimo i ne rasipamo vrijeme ni živote.“
Razvoj događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare