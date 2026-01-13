Iranska revolucija 1979. — kako je aktualni režim došao na vlast?

Mosaddegh je bio klasični primjer reformista i modernista u poslijeratnom periodu. Educiran u Parizu i švicarskom Neuchâtelu, vratio se u Iran tik pred izbijanje Prvog svjetskog rata. Dok je bio na vlasti, proveo je niz društvenih reformi koje su poboljšale materijalne uvjete stanovništva: uvedena je naknada za nezaposlene, vlasnicima tvornica naloženo je da isplaćuju naknade bolesnim i ozlijeđenim radnicima, a seljaci su oslobođeni prisilnog rada na imanjima svojih zemljoposjednika. Godine 1952. Mosaddegh je donio Zakon o agrarnoj reformi, kojim su zemljoposjednici bili prisiljeni izdvajati 20 posto svojih prihoda u razvojni fond koji je financirao projekte, poput javnih kupališta, seoskog stanovanja i suzbijanja štetnika i štetočina u gradovima.