Prijeti li EU prekid opskrbe energijom? Oglasila se Europska komisija

Glasnogovornica Itkonen je potvrdila da su zalihe plina u podzemnim skladištima negdje oko 30 posto prosječno, što je “unutar granica koje je EU postavio za ovo doba godine” te da nema razloga za zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku i eventualnih poteškoća za prolaz brodova Hormuškim tjesnacem.

“Ne poduzimamo nikakve hitne mjere ili nešto slično. Nema nestašica, nema izvanrednog stanja, naš uvoz plina je dobro diverzificiran”, rekla je Itkonen.