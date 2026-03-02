Prijeti li EU prekid opskrbe energijom? Oglasila se Europska komisija

Ne postoji “neposredna zabrinutost” za sigurnost opskrbe energijom Europske unije zbog situacija na Bliskom istoku, izjavila je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije.
“Naša analiza pokazuje da ne postoji neposredna zabrinutost za sigurnost opskrbe za Europsku uniju”, izjavila je glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen.
Dodala je da je Komisija zatražila od država članica da do kraja dana pošalju svoje nacionalne procjene u vezi sa sigurnošću opskrbe energijom.
Nije željela komentirati cijene energenata, ističući da će pitanje globalnih transportnih ruta “dugoročno odrediti cijene energije”.
Najavila je da će se u sljedećih 48 sati održati sastanak koordinacijske skupine za naftu, da će se u petak na sastanku Komisije održati posebna orijentacijska rasprava o ovoj temi te da nije isključeno da će se o tome raspravljati i na današnjem sigurnosnom kolegiju.
Glasnogovornica Itkonen je potvrdila da su zalihe plina u podzemnim skladištima negdje oko 30 posto prosječno, što je “unutar granica koje je EU postavio za ovo doba godine” te da nema razloga za zabrinutost zbog situacije na Bliskom istoku i eventualnih poteškoća za prolaz brodova Hormuškim tjesnacem.
“Ne poduzimamo nikakve hitne mjere ili nešto slično. Nema nestašica, nema izvanrednog stanja, naš uvoz plina je dobro diverzificiran”, rekla je Itkonen.
