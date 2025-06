Kotromanović: Gomila svjetskih i europskih lidera su pametne budale, skloni su potezanju oružja

"Ja sam mislio da će oni malo bolje to posložiti, s obzirom na to da smo imali prije nekoliko mjeseci također isto vrlo bitne, jake iranske udare na sam Tel Aviv. Oni su vjerojatno podigli taj veći nivo, ali, to je silina udara. Sto ili dvjesto raketa da se u jednom trenutku pošalje na jedan cilj, teško je to spriječiti. Vidjeli smo da dođe do preopterećenosti same mreže. I 10 posto je prošlo i napravilo značajnu štetu u nekolicini izraelskih gradova. Ali nisu oni precizni, oni ne gađaju vojne ciljeve kako to rade Izraelci. Ovo je više gdje padne, pa zato ima civilnih žrtava."