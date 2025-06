Vanjskopolitički analitičar za N1: Izraelski "blitzkrieg" nije uspio, propala su oba cilja

"Nema sumnje da je riječ o potvrdi militantnog kursa Benjamina Netanyahua. On vodi rat u Gazi, ratovao je u Libanonu, pokrenuo je ofenzive u Siriji. Očito smatra da će ovim ratom protiv Irana završiti sve ostale ratove. Bojim se da se situacija neće razvijati prema njegovom scenariju. Izrael se uvlači u, rekao bih, najopasniji sukob – s jakom državom i snažnom vojskom. To nisu gerilski pokreti. Iranci su vrlo odlučni. Ovo je ozbiljna pogrešna procjena Netanyahua, ali i Donalda Trumpa. Istini za volju, on je izjavio da to nije američka akcija, kako ne bi uslijedila odmazda prema američkim bazama na Bliskom istoku."