Kovačević: Moglo bi doći do velikih promjena na Bliskom istoku, možda Iran i SAD postanu saveznici

Podijeli :

Bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević gostovao je u Pregledu dana kod Ilije Jandrića gdje je komentirao stanje na Bliskom istoku.

Izrael je u subotu prije zore napao Iran, a Kovačević kaže da mu je taj napad izgledao kao repriza onoga iz travnja.

“Kao neka vrsta koreografiranog rata kojemu su diplomati iza scene režiseri i koji zavađenim stranama određuju do koje mjere smiju intervenirati”, kazao je i dodao da Izrael nije izveo najubojitiji mogući napad na Iran.

“S pravom se očekuje da iransko rukovodstvo, ako je razumno, neće odgovoriti.”

Moglo bi doći do eskalacije

Iako trenutno izgleda kao da je sve pod kontrolom, Kovačević kaže da je moguća eskalacija sukoba.

Unatoč izraelskom napadu, stanovnici Teherana mirno nastavljaju svoj svakodnevni život

“Pitanje je koliko ljudi koji predstavljaju države u potpunosti kontrolirajju stanje unutar svojih država. To je osobito aktulano kad govorimo o Iranu”, tvrdi.

Kovačević naglašava da velika većina iranskog stanovništva, koju uglavnom čine mladi ljudi, ne podržavaju tu teokratsku vlast.

“Ovakva izmjena oružanih udara mogla bi uzdrmati režim u Iranu. Mogla bi dovesti do znatne promjene na Bliskom istoku. Da recimo Iran od glavnog neprijatelja Amerike, u regiji, postane njezin saveznik”, rekao je Kovačević.

“Možemo reći da je Izrael u konstantnom ratu od 48., ali ovo je prvi ovakav intenzivan sukob koji traje više od godinu dana”, dodaje.

Nedopustiva eliminacija palestinskog stanovništva

“Čini se da je Izrael doista odlučio uništiti Hamas i Hezbolah i čini se da zato ima i prešutnu podršku islamskih zemlja. Ali u Netanyahuova vlada, nažalost, pod krinkom eliminacije terorisitičkih organizacija, ponajprije se bavi eliminacijom palestinskog stanovništva, to je po mom mišljenju neoprostivo. Bezrezervna podrška kolektivnog zapada takvoj politici na globalnoj razini donosi ubrzanoj eroziji ugleda zapada i SAD-a”, smatra Kovačević.

SAD poslije izraelskog napada na Iran: Predani smo obrani Izraela

Donald Trump ne bi imao problema ratovati s Iranom, kazao je Kovačević.

“Meni se čini da ako postoji i jedan rat u kojem bi predsjednik Trump sudjelovao s entuzijazmom to bi bio rat protiv Irana. Dio njegove izborne baze i to vrlo glasan dio, čine te evangeličke skupine iz južnih američkih država koje rat protiv Irana smatraju svetom obvezom, to bi za njih bio vjerski rat”, tvrdi Kovačević.

Kad bi demokratska kandidatkinja Kamala Harris pobjedila na američkim predsjedničkim izborima, vjerojatno ne bi mijenjala vanjsku politiku od ove koju sada vodi Joe Biden.

“Ali zapravo i Bidenova vlada se prema Izraelu ponaša kao da je Bijeloj kući Trump, a ne Biden.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjakinja o problematičnom dječaku: Devetogodišnjak je dekonstruirao institucije RH Provjerite svoj IQ: Koliko slova S pronađete na ovoj mozgalici, toliko ste inteligentni