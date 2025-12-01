Robert Barić: "Make money not war" stvarni je Trumpov plan za Ukrajinu

Barić u nastavku razrađuje položaj Zelenskog, koji je oslabljen korupcijskim aferama, ali je sasvim jasno da on samostalno nema ovlasti donijeti odluku o prihvaćanju takvih uvjeta "mirovnog plana". No, kad bi se Trump odlučio potpuno povući iz vojne pomoći Ukrajini te uskratio i ono što sad šalje jedino pod uvjetom da to EU plati, te ako bi se povukao i iz dijeljenja obavještajnih i satelitskih informacija, to bi moglo proizvesti razoran učinak na američku globalnu dominaciju te američku vojnu industriju. Malo je vjerojatno da bi mu to republikanska stranka doista dopustila, smatra Barić. A poruku šalju i europski saveznici - da neće prihvatiti takav plan i pomiriti se s tim da EU plaća, a SAD profitira.