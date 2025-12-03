Kremlj: Putin prihvatio neke američke prijedloge i spreman je nastaviti razgovore

Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS

Kremlj je u srijedu objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio neke američke prijedloge za okončanje rata u Ukrajini a neke odbio, ali da je Rusija spremna sastajati se s američkim pregovaračima koliko god je potrebno za postizanje sporazuma.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je to nakon što je u srijedu rano ujutro u Moskvi završio sastanak Putina i Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera, nakon kojeg je visoki ruski dužnosnik rekao da "još nije postignut kompromis".

Upitan bi li se moglo reći da je Putin odbio američke prijedloge, Peskov je rekao "ne".

"Jučer je prvi put došlo do razmjene stajališta", rekao je Peskov. "Nešto je prihvaćeno, a nešto je označeno kao neprihvatljivo....To je normalno u procesu pronalaženja kompromisa".

Peskov je rekao da je Rusija zahvalna Trumpu, ali da Kremlj neće javno komentirati pregovore sa SAD-om jer to ne bi bilo konstruktivno.

"Sada se razgovara na razini eksperata", rekao je Peskov. "Na toj bi se razini trebali postići rezultati koji bi kasnije bili temelj za kontakte na najvišoj razini".

Trumpov plan u 28 točaka koji je izašao u javnost u studenome uzbunio je Ukrajinu i Europu koji smatraju da previše naginje Rusiji.

Europske države su uzvratile protuprijedlogom, da bi SAD i Ukrajina na pregovorima u Ženevi iznjedrili "dotjerani mirovni okvir".

Putin je u utorak rekao da europske zemlje pokušavaju opstruirati mirovne pregovore predlažući ideje koje su Rusiji apsolutno neprihvatljive.