Dva razloga zašto Putin neće pristati na najnoviji mirovni plan za Ukrajinu

Nakon dugog sastanka između Vladimira Putina i delegacije koju je poslao Donald Trump, nema naznaka proboja u mirovnim pregovorima o Ukrajini. A postoje dva glavna razloga zašto se ruski predsjednik ne želi pomaknuti ni milimetra.
Od kolone vozila od zračne luke, ručka u restoranu s Michelinovom zvjezdicom, pa sve do šetnje Crvenim trgom - činilo se kao da su Steve Witkoff i Jared Kushner više na turističkoj ruti nego na putu prema miru.
Ozbiljni razgovori u Kremlju započeli su tek više od šest sati nakon njihovog dolaska u Rusiju. A već tada bilo je jasno da ono zbog čega su došli u Moskvu - rusko pristajanje na njihov najnoviji mirovni prijedlog - nije na stolu, piše Sky News.
Prema Vladimiru Putinu, za sve je kriva Europa. Dok su njegovi gosti ručali, on je optuživao ukrajinske saveznike da blokiraju mirovni proces namećući zahtjeve koji su Rusiji neprihvatljivi.
Europljani bi, naravno, rekli da je istina upravo suprotna.
No dok je prema Europi bio hladan, prema Amerikancima je pokazao gostoljubivost - dio ruske strategije da udalji SAD od njegovih NATO saveznika i ponovno ih privuče Moskvi.
Putin misli da pobjeđuje…
Rusija se želi vratiti na raniji, plan od 28 točaka koji je gotovo u potpunosti udovoljavao njezinim zahtjevima. I smatra da na to ima pravo zbog onoga što se događa na bojištu.
Nije slučajno da je uoči posjeta američke delegacije Moskvi, Rusija objavila navodno zauzimanje Pokrovska, ključnog strateškog cilja u Donjeckoj oblasti.
Bio je to potez osmišljen kako bi se naglasila ruska nadmoć, a time i dodatno ojačali njezini zahtjevi, umjesto da se ublaže.
…i da su američko-ruski interesi usklađeni
Drugi razlog zbog kojeg Putin, čini se, ne vidi potrebu za kompromisom jest uvjerenje da Moskva i Washington žele isto: zbližavanje SAD-a i Rusije, što je moguće tek nakon završetka rata.
Za njega je to lako zaključiti. Više puta tijekom ovog procesa, SAD je zauzimao pozicije koje idu u prilog Moskvi. Način na koji se ovi pregovori vode samo je najnoviji primjer.
S Kijevom Amerikanci inzistiraju da Ukrajinci dolaze njima - najprije u Ženevu, pa u Floridu.
S Moskvom je obratno. Witkoff bez problema putuje preko noći i potom strpljivo čeka na audijenciju kod Putina.
Sve to ostavlja dojam da SAD, kada je riječ o Rusiji, radije umiruje nego pritišće.
Prema Kremlju, Rusija i SAD dogovorili su se da neće iznositi detalje jučerašnjih razgovora u Moskvi.
Sumnjamo da je Volodimir Zelenski zbog toga išta optimističniji.
