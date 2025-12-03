Ivan Turudić: DORH će reagirati zbog lažnih napisa o slučaju časne sestre

Turudić se dotaknuo i napada tijekom antifašističkog prosvjeda u nedjelju u Rijeci, navodeći da se provode izvidi te da će počinitelji biti procesuirani ako se utvrdi sumnja za počinjeno kazneno djelo. "Što se tiče zabranjenih simbola i obilježja, policija je sve snimala. Vidjet ćemo što će ona učiniti i hoće li ih uopće podnijeti prijave", nadodao je.