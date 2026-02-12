Kremlj uvodi najstroža ograničenja do sada, ruski vojnici: Kako onda točno mislite da pobijedimo?

Objava je izazvala bijes među mnogima od njih, posebice među vojnim blogerima u Rusiji koji objavljuju ažuriranja o sukobu na Telegramu. Mnogi među njima postali su sve kritičniji prema državi. Naime, vojni blogeri su glavni izvor informacija o ratu za "obične" Ruse, s obzirom na to da djelujući izvan strogo nadziranih narativa državnih medija. Oni imaju izravan kontakt s vojnicima koji im šalju ekskluzivne informacije i snimke borbi.