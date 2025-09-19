"Drugo, suočavamo se s onečišćenjem vode. Naše tekuće vode, koje su nekoć smatrane čistima i simbolom civilizacije, sada su uglavnom otrovane. Kada smo odrastali, djeca su skakala u kanale, a stariji bi rekli da je tekuća voda sigurna za piće. Danas ne biste ni pomislili piti izravno iz kanala. Čak ni u elitnim četvrtima Islamabada, gdje je nekretnina najskuplja, nitko se ne bi usudio piti vodu iz slavine. Zamislite situaciju u manje razvijenim područjima.