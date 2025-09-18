POKUŠAJTE!
"Nelogična" matematička zagonetka. Jeste li među rijetkima koji je mogu riješiti?
Jednadžbe se naizgled protive zakonima zbrajanja, ali u sebi skrivaju neku logiku odnosno obrazac. Možete li ga uočiti?
Oglas
Jednadžbe odnosno računi naizgled se protive zakonima zbrajanja, ali u sebi skrivaju neku logiku odnosno obrazac. Možete li ga uočiti?
Nova misaona zagonetka, koja kruži društvenim mrežama, dokaz je da matematika nije nužno samo "bauk“, nego može biti i zabavna – ako je predstavimo na malo drugačiji način.
Ako pogledate donju sliku u objavi na mreži X, brzo ćete primijetiti da su računi "nelogični“ odnosno da prkose pravilima zbrajanja.
2+3=35
3+4=47
4+1=15
Zbog toga se na prvi pogled čini da je rješenje posljednjeg računa (2+5=?) nemoguće.
2+3=35— maths/technology&otherfacts (@jitendra789789) September 12, 2025
3+4=47
4+1=15
2+5=? pic.twitter.com/hmyrwqhk92
Ako, međutim, zadatku posvetite malo vremena, promotrite i usporedite brojeve, možda ćete shvatiti da se u zagonetki krije određeni obrazac ili logika.
A kakvo je rješenje?
Nadamo se da ste ga uspjeli pronaći sami. Ako vam je ipak ova mozgalica preteška, nudimo vam rješenje.
Zbroj na desnoj strani jednadžbi (računa) sastoji se od dviju znamenki: lijeva znamenka ponavlja desni pribrojnik (crveni pravokutnik), a desna znamenka predstavlja zbroj na lijevoj strani (plavi pravokutnik).
Sada ste vjerojatno već pogodili odnosno izračunali da je rješenje broj 57 – čak i ako niste pogledali komentare.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas