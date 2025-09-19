Srpkinja progovorila o sezonskom radu u Hrvatskoj: U rujnu mi je već svega dosta

Sezonski rad tijekom ljeta u Hrvatskoj zvuči kao dobra prilika za zaradu, ali je prilično naporan.
Bojana iz Srbije zimi radi kao profesorica engleskog jezika u Vijetnamu, a ljeta provodi radeći u Hrvatskoj. Ove je godine radila u jednom restoranu na Malom Lošinju, a njezini su dojmovi privukli dosta pažnje na društvenim mrežama, osobito među onima koji i sami razmišljaju o sezonskim poslovima na obali.
Iako bi se po njezinim objavama moglo zaključiti da je zadovoljna, sada je podijelila i lošu stranu sezonskog rada u Hrvatskoj, navodeći pet stvari koje ne voli.
"Nakon pet dobrih stvari evo i popisa pet stvari koje ne volim u sezoni. Nisam pisala o stvarima koje su univerzalne, tipa loši poslodavci. To nema veze sa sezonom, to se može dogoditi bilo gdje. Može se dogoditi i da imaš loš smještaj, ali meni je uvijek bilo dobro", napomenula je.
Puno se radi
Kaže da zna biti jako naporno – ponekad završi smjenu u ponoć, a onda radi ujutro od 8.
"Zbog intenzivnog rada brže se naživciraš zbog svega i svačega jer to nije normalan tempo... U rujnu mi je već svega dosta i jedva čekam doći kući u svoj krevet da se naspavam."
Gosti znaju biti naporni
"Znam, tu smo zbog gostiju i poznata mi je politika: gost je uvijek u pravu, ali nekad jednostavno ne mogu vjerovati što sve ljudi pitaju i kako se ponašaju", navodi, ističući da je 90 posto gostiju u redu, ali neki... "Misle da zaslužuju poseban tretman jer su nešto platili, iako su svi ostali platili isto. Ne razumiju da ne mogu dobiti sve odmah i sada ako je gužva, koliko god puta pitali."
Stalno sam umorna
Bojana cijelo ljeto radi dvokratne smjene - doručak i večeru - i žali se da se ne može naspavati; bole je leđa i noge; ne stiže vježbati, a prelazi 20.000 koraka svaki dan.
Sve je skupo
To je poznata stavka za Hrvatsku u sezoni - kafići, restorani, trgovine - sve je skupo i za turiste i za lokalne. Bojana kaže da trgovine na otocima znaju biti dvostruko skuplje od onih u kontinentalnom dijelu, a priznaje da nije sigurna bi li s ovom plaćom mogla tamo normalno živjeti cijele godine. Ipak, napominje da je život na Balkanu općenito skup i da misli da Hrvatska nije puno skuplja od Srbije.
Baš je vruće
"Da, ljeto je i treba biti vruće, ali biti na suncu u košulji dok se gosti premišljaju što naručiti nije baš ugodno", ističe Bojana i dodaje:
"Ali, lagano, svako će sljedeće ljeto biti još toplije."
