Hanau, Njemačka

Krvlju po fasadama i automobilima iscrtavao kukaste križeve. Brzo je uhićen

Hina
06. stu. 2025. 15:55
Policija u Hanau u saveznoj pokrajini Hessen uhitila je u četvrtak 31-godišnjeg muškarca pod optužbom da je na automobile i fasade krvlju iscrtavao kukaste križeve.

Prema priopćenju policije, radi se o 31-godišnjem rumunjskom državljaninu koji je djelo za koje se sumnjiči izveo kao „moguću spontanu reakciju“ na probleme na radnom mjestu.

Osumnjičeni je kukaste križeve iscrtao vlastitom krvlju a u trenutku uhićenja je imao i 1,2 promila alkohola u krvi. Nakon uhićenja je proveden u psihijatrijsku ustanovu.

Prema riječima svjedoka, a kako prenose njemački mediji, 31-godišnji Rumunj je imao problema na radnom mjestu a počinjeno djelo se tumači kao „reakcija na te probleme“.

Policija je pokrenula istragu zbog isticanja zabranjenih simbola i oštećenje imovine.

Grad Hanau je osjetljiv na ispade s desno ekstremnom pozadinom zbog pokolja 2020. kada je jedan desni ekstremist ustrijelio devetero građana stranog porijekla.

Teme
Desni ekstremizam Hanau Njemačka nacizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

