Povjesničar za N1: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti
Povjesničar Branimir Janković upozorava kako revizionizam u slučaju Jasenovca nije slučajna pojava, već politički motiviran pokušaj poricanja genocida i Holokausta. “Moramo reagirati kao struka, ovo je točka prekretnice”, poručuje.
U razgovoru u studiju N1, sveučilišni profesor povijesti i glavni urednik portala Historiografija.hr Branimir Janković govorio je o terminima “revizija”, “revizionizam” i “negacionizam” te upozorio na sustavne pokušaje poricanja logora Jasenovac kao logora smrti.
“Revizija jest prirodni dio povijesne znanosti – ona znači dopunjavanje i nadogradnju spoznaja na temelju novih dokumenata. Međutim, revizionizam u europskoj historiografiji označava svjesno iskrivljavanje prošlosti, a negacionizam je jasno poricanje zločina i genocida,” objašnjava Janković.
Dodaje kako taj pojam u zemljama s iskustvom Holokausta nosi snažnu negativnu konotaciju upravo zbog takvih praksi – namjernog relativiziranja ili negiranja masovnih zločina.
“Strategija je jednostavna: prešućivanje onoga što revizionistima ne ide u prilog”, dodaje.
Govoreći o metodama, Janković navodi da se negatori služe selektivnim čitanjem dokumenata.
“Uzimaju elemente koji jesu točni, ali ih koriste za potpuno pogrešnu sliku. Primjerice, ističu da su pojedinci iz Jasenovca puštani, ali ne govore o tisućama koji su ubijeni. Glavni model je prešutjeti sve što im ne odgovara i predstaviti se znanstvenima, iako nisu povjesničari.”
Janković ističe kako u hrvatskoj historiografiji postoji potpuni konsenzus o tome da je Jasenovac bio logor smrti:
“Mogu postojati različiti pogledi na broj žrtava jer je teško doći do konačne brojke, ali iz toga se ne može izvesti zaključak da logor smrti nije postojao. O tome postoji ogromna dokumentacija, svjedočanstva, materijalni tragovi i međunarodni kontekst.”
Ističe da iza negacionizma stoji i politički interes:
“To ne bi imalo odjeka da ne odgovara određenim političkim opcijama. Politička sfera je ključna – ona određuje što se smatra prihvatljivim.”
Iako postoji mnogo istraživanja i objavljenih radova, Janković smatra da stručne spoznaje nedovoljno dopiru do javnosti.
“Mnogi povjesničari smatraju da im nije zadatak ulaziti u politički prostor. Ali vidimo da ima onih koji aktivno rade na poricanju genocida i holokausta, što se promovira u javnosti, u medijima, pa i u Hrvatskom saboru. Zato se struka mora angažirati. Ovo je točka prekretnice.”
Pozdravio je i jasnije istupe Spomen-područja Jasenovac.
U školskim udžbenicima, naglašava, nema relativizacije Jasenovca:
“Konsenzus postoji. Pitanje je koliko se o tome govori na nastavi i kakav utjecaj imaju društvene mreže i politička retorika.”
Za medije Janković upozorava:
“Često se poricatelji i povjesničari prikazuju kao dvije ‘jednako legitimne strane’. To ostavlja publiku u zabludi da se radi o običnoj kontroverzi, a ne o negiranju genocida. Nisu sva mišljenja jednako vrijedna.”
Janković zaključuje:
“Ako želimo zaštititi demokratske vrijednosti i povijesnu istinu, institucije moraju jasno reagirati. Ne radi se o politici ‘naši i njihovi’, nego o obrani činjenica.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
