Kurdske snage napustile Alep nakon postizanja primirja, najmanje 12 poginulih

U objavi na mreži X u subotu, američki veleposlanik u Turskoj i posebni izaslanik za Siriju, Tom Barrack, rekao je da se sastao sa sirijskim predsjednikom te pozvao sve strane da „pokažu maksimalnu suzdržanost, odmah prekinu neprijateljstva i vrate se dijalogu” u skladu s ožujskim sporazumom.