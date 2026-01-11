SDF napustio Sheikh Maqsoud
Kurdske snage napustile Alep nakon postizanja primirja, najmanje 12 poginulih
Posljednji kurdski borci povukli su se iz sirijskog grada Alepa, nakon što je u ranim jutarnjim satima u nedjelju objavljeno postizanje sporazuma o prekidu vatre.
Mazloum Abdi, čelnik Kurdom predvođenih Sirijskih demokratskih snaga (SDF), izjavio je da je uz međunarodno posredovanje postignut dogovor kojim je osigurana sigurna evakuacija „mučenika, ranjenika, zarobljenih civila i boraca” iz grada.
Prema izvješćima lokalnih medija, autobusi koji su prevozili posljednje pripadnike kurdskih SDF-a viđeni su kako napuštaju većinski kurdsku četvrt Sheikh Maqsoud.
Najnoviji sukobi u Alepu započeli su ranije ovog tjedna, nakon što su pregovori o integraciji Kurda u novu sirijsku vladu zapeli u slijepoj ulici.
Poginulo najmanje 12 osoba
U najnovijem valu nasilja poginulo je najmanje 12 osoba, a deseci tisuća civila bili su prisiljeni napustiti svoje domove i pobjeći iz četvrti Sheikh Maqsoud i Ashrafieh.
Sirijska vojska granatirala je to područje u srijedu poslijepodne, nakon što je četvrti proglasila „zatvorenim vojnim zonama”, kao odgovor na, kako tvrdi, napade naoružanih skupina u tom području.
Kurdom predvođeni SDF – koji tvrdi da nema vojnu prisutnost u Alepu – nazvao je to „zločinačkim pokušajem” prisilnog raseljavanja stanovništva.
Prekid vatre proglašen je ranije ovog tjedna, no kurdske snage odbile su napustiti posljednje uporište u Sheikh Maqsoudu prema tadašnjem dogovoru.
Kurdski SDF potpisao sporazum u ožujku
U ožujku 2025. godine kurdski SDF, koji kontrolira velik dio sjeveroistoka Sirije i ima desetke tisuća boraca, potpisao je sporazum o integraciji svih vojnih i civilnih institucija u sirijsku državu.
Obje strane optužuju jedna drugu za pokušaje sabotiranja pregovora koji su uslijedili, a sporazum ni gotovo godinu dana kasnije još nije proveden.
Najnoviju verziju sporazuma o prekidu vatre posredovale su Sjedinjene Američke Države i druge svjetske sile, nakon zabrinutosti da bi zastoj u Alepu mogao dovesti do uključenja Turske, piše BBC.
Turska podrška Siriji
Turska podržava sirijsku vladu i smatra kurdsku miliciju koja dominira SDF-om terorističkom organizacijom.
U objavi na mreži X u subotu, američki veleposlanik u Turskoj i posebni izaslanik za Siriju, Tom Barrack, rekao je da se sastao sa sirijskim predsjednikom te pozvao sve strane da „pokažu maksimalnu suzdržanost, odmah prekinu neprijateljstva i vrate se dijalogu” u skladu s ožujskim sporazumom.
Dodao je da su SAD pozdravile „povijesnu tranziciju” Sirije te da će pružiti potporu predsjedniku Ahmedu al-Sharaau dok „radi na stabilizaciji zemlje”.
