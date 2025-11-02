Oglas

u Južnom Tirolu

Lavina zatrpala dvije skupine skijaša: Pronađena tijela oca i njegove maloljetne kćeri

author
N1 Info
|
02. stu. 2025. 13:12
Švicarska, lavina, planina, snijeg, zima, skijalište
Pixabay/ilustracija

Lavina je zahvatila dvije skupine skijaša.

Oglas

Lavina koja se u subotu oko 15:50 sati pokrenula na području planinskog masiva Ortler u Južnom Tirolu zatrpala je dvije skupine skijaša.

Spasioci su najprije pronašli tijela troje poginulih iz prve skupine, a potraga za nestalima nastavljena je i tijekom noći.

U nedjelju su pronađena tijela još dviju osoba. Riječ je o njemačkom turistu i njegovoj 17-godišnjoj kćeri – čime je broj žrtava nesreće porastao na pet.

Ranije u subotu pronađene su tri tijela, 30-godišnjih muškarca i žene te 50-godišnjeg muškarca. Još četiri osobe iz iste skupine su preživjele, piše 24ur, a prenosi Dnevnik.hr.

Druge dvije osobe iz skupine u kojoj su pronađeni otac i kći u trenutku pokretanja lavine nalazile su se više i uspjele su se spasiti.

Teme
Alpe lavina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ