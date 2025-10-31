Automehaničar: Ovih pet automobila će sigurno izdržati više od 300.000 kilometara

U novom TikTok videu automehaničar Zach Trahan navodi pet automobila za koje jamči da mogu doseći 320.000 kilometara, temeljem višegodišnjeg iskustva u radu s vozilima. Kako kaže, ti su modeli napravljeni da traju i neće vam isprazniti novčanik zbog stalnih popravaka, prenosi Best Life. Evo koje preporučuje: