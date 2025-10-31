poznati i pouzdani
Automehaničar: Ovih pet automobila će sigurno izdržati više od 300.000 kilometara
Bez odgovarajućeg istraživanja, mogli biste kupiti automobil sklon problemima s mjenjačem, s lošom potrošnjom goriva ili onaj koji neće izdržati ni 160.000 kilometara. Idealno bi bilo odabrati vozilo koje može prijeći najmanje 320.000 kilometara uz minimalne kvarove.
U novom TikTok videu automehaničar Zach Trahan navodi pet automobila za koje jamči da mogu doseći 320.000 kilometara, temeljem višegodišnjeg iskustva u radu s vozilima. Kako kaže, ti su modeli napravljeni da traju i neće vam isprazniti novčanik zbog stalnih popravaka, prenosi Best Life. Evo koje preporučuje:
1. Honda Civic
"Možete doslovno odabrati bilo koju generaciju i bez problema ćete doći do 320.000 kilometara - svaka je pouzdana kao i prethodna", kaže Trahan.
Od 2015. godine Honda Civic redovito ostvaruje ocjene 8,1 ili više prema U.S. News & World Reportu. Model Civic Type R za 2025. proglašen je najboljim malim automobilom i najboljim hatchbackom, s impresivnih 9,9 od 10 bodova.
"Model Type R jedan je od stupova segmenta sportskih kompaktnih vozila - izuzetno je zabavan za vožnju, ali i praktičan za svakodnevnu upotrebu, s udobnim i kvalitetnim interijerom", piše u izvješću.
2. Toyota Camry
"Svaka generacija Camryja je pouzdana", tvrdi Trahan. "Možete kupiti bilo koji model i doseći 320.000 kilometara. Čak i s lošim održavanjem, mislim da bi to postigao - toliko su dobro napravljeni."
Prema Drive Directu, Toyota Camry zaslužuje pohvale za dugovječnost, sigurnost, niske troškove i vrhunsku proizvodnju.
U drugom TikTok videu mehaničari iz radionice Auto Bahn (Logan, Utah) rekli su kako najduže traju upravo Honde i Toyote.
Automobilski stručnjak @AndysAutoAdvice dodaje da se modeli Camryja iz 2002. i 2006. još uvijek svakodnevno viđaju na cestama.
3. Lexus IS250 ili IS350
"Posjedovao sam jedan od ovih i doslovno sam ga mučio - a nije se pokvario", kaže Trahan. "Imao je 420.000 kilometara."
Lexus IS serija poznata je po izdržljivosti i luksuznom osjećaju vožnje.
Prema portalu Club Lexus:
- Ako živite u blagoj klimi, najbolji je izbor IS350 RWD (stražnji pogon) s F Sport paketom – pruža najviše snage i performansi.
- Ako ste u hladnijem području, bolja je opcija IS350 AWD, dok IS250 AWD nudi dobru stabilnost i luksuz ako vam brzina nije prioritet.
- Za kupce s manjim budžetom preporučuje se IS250 RWD, koji zadržava odličnu kvalitetu interijera i reputaciju Lexus brenda.
4. Honda Accord
"Ovi automobili će vam sigurno izdržati 320.000 kilometara, baš kao i Civic", kaže Trahan.
Preferira starije modele, ali ističe da s bilo kojom generacijom ne možete pogriješiti.
Prema Car and Driveru, Honda Accord je pun pogodak - prostrana, praktična i bez ozbiljnih mana.
"Riječima, jednostavno - nema slabosti", navodi se u recenziji.
Model za 2025. opisuju kao "rijedak automobil koji je više od zbroja svojih dijelova - prava ikona".
5. Ford Crown Victoria
Da postoji lista automobila koji prelaze 500.000 kilometara, Trahan bi na prvo mjesto stavio Ford Crown Victoriju (proizvodila se između 1998. i 2011.).
"Nije najljepši automobil, ali ako tražite nešto što će trajati vječno - to je to", kaže. "Ti su automobili praktički neuništivi."
Zanimljivo, jedan YouTube influenser kupio je 2011. Crown Victoriju koja je služila kao njujorški taksi - i već imala preko 750.000 kilometara na satu, a još je bila u voznom stanju.
