Šef ruske diplomacije

Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

N1 Info
20. sij. 2026. 14:51
ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da dogovor o prodaji paketa dionica srpske kompanije NIS mađarskoj kompaniji MOL ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije.

„Što se tiče Naftne industrije Srbije, ovaj dogovor, o kojem je jučer objavljeno, da nije bio povoljan za rusku stranu, uključujući Gazprom, do njega ne bi ni došlo“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare povodom rezultata rada ruske diplomacije u 2025. godini, piše agencija TASS, a prenosi Nova.rs.

Mađarska kompanija MOL Grupa jučer je potvrdila da je potpisala glavne odredbe obvezujućeg okvirnog sporazuma s ruskom kompanijom Gazprom Njeft o kupnji udjela od 56,15 posto u srpskoj kompaniji NIS.

MOL je također objavio da pregovara s nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata (ADNOC) o njezinu ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog dioničara, uz zadržavanje većinskog vlasništva i upravljačkih prava MOL-a.

Teme
MOL NIS naftna industrija srbije rusija sergej lavrov

