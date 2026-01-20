Lavrov: Dogovor o prodaji NIS-a ne bi bio postignut da nije u interesu Rusije

„Što se tiče Naftne industrije Srbije, ovaj dogovor, o kojem je jučer objavljeno, da nije bio povoljan za rusku stranu, uključujući Gazprom, do njega ne bi ni došlo“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare povodom rezultata rada ruske diplomacije u 2025. godini, piše agencija TASS, a prenosi Nova.rs.