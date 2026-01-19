MOL: Potpisali smo ugovor za stjecanje većinskog vlasništva nad NIS-om

„Kao pouzdan regionalni energetski dobavljač, želimo pridonijeti razvoju Srednje i Jugoistočne Europe. S našim srpskim partnerima već dugi niz godina održavamo izvrsnu profesionalnu suradnju. MOL je predan daljnjem jačanju sigurnosti opskrbe u Srbiji i regiji u suradnji s Vladom Republike Srbije. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahtijeva suradnju snažnih lokalnih rafinerija koje posluju predvidljivo i uspješno te uključivanje jakih partnera. Stoga MOL Grupa pregovara s ADNOC-om, nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, o ulasku u vlasništvo NIS-a kao manjinski dioničar, te uz zadržavanje većinskog vlasništva i kontrole od strane MOL-a. Spremni smo za taj zadatak i nastavit ćemo razgovore s našim partnerima“, izjavio je Zsolt Hernádi, predsjednik i glavni izvršni direktor MOL Grupe.