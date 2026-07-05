ALICE WEIDEL
Liderica AfD-a branila istospolne zajednice usprkos stavu svoje stranke
Alice Weidel, čelnica krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) koja živi u istospolnom partnerstvu, se ogradila od dijela regionalnog stranačkog manifesta koji zagovara tradicionalni model obitelji, naglašavajući da ona živi "nešto drugo".
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"Mogu pisati štogod žele. Ja živim nešto drugo", odgovorila je Weidel, jedna od dvoje čelnika stranke, odgovarajući na pitanje o izbornom manifestu za saveznu pokrajinu Sasku-Anhalt.
U tom tekstu stoji da je "dokazano da cjelovita obitelj sastavljena od majke, oca i djece predstavlja najbolji temelj za zdrav razvoj djeteta".
Weidel živi u registriranom građanskom partnerstvu sa Sarom Bossard, filmskom producenticom podrijetlom sa Šri Lanke, s kojom odgaja dvoje djece.
"Ako pitate mene osobno moja djeca imaju najbolji odgoj i najbolje uvjete", rekla je Weidel na marginama dvodnevne stranačke konvencije AfD-a u Erfurtu.
"Sada živimo u potpuno drugačijoj stvarnosti. Stoga se istospolne veze moraju ravnopravno tretirati", dodala je.
Usprkos tome, 47-godišnja Weidel stala je u obranu temeljnog stava svoje stranke prema tradicionalnom modelu obitelji.
"Kada kao političarka govorim o društvenom idealu - a to je trenutačno tradicionalna obitelj - mogu se za to zalagati bez ikakve kontradikcije", rekla je.
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