Boris Pistorius
Njemački ministar upozorava na veze krajnje desnog AfD-a s Moskvom
Njemački ministar obrane Boris Pistorius želi spriječiti krajnje desnu stranku Alternativa za Njemačku (AfD) da dobije pristup povjerljivim informacijama ako uđe u vladu.
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Pistorius je kao razlog naveo bliske veze stranke s Rusijom.
U nedjeljnom izdanju visokotiražnog lista Bild rekao je da je bliskost stranke s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom neosporna.
Osjetljive informacije ne smiju dospjeti u pogrešne ruke, rekao je Pistorius.
"Intenzivno razmatramo pitanje kome možemo odobriti da ima pristup povjerljivim informacijama. To već radimo. Dužni smo to učiniti jer se tiče sigurnosti naše zemlje."
AfD, najveća njemačka oporbena stranka, pod istragom je domaćih obavještajnih službi u nekim saveznim državama zbog svojih ekstremističkih antiimigrantskih stavova.
Sve glavne stranke u Njemačkoj odbijaju surađivati s AfD-om u politici poznatoj kao "vatrozid".
Kancelar Friedrich Merz više je puta odbio suradnju sa strankom.
AfD se nada da će osvojiti apsolutnu većinu na regionalnim izborima u rujnu u saveznim državama Saska-Anhalt i Mecklenburg-Vorpommern, što bi joj moglo omogućiti da prvi put vlada jednom njemačkom saveznom državom.
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