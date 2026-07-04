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AfD sa stranačke konvencije najavljuje preuzimanje vlasti
Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj.
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"Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini", rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfDe u glavnog gradu savezne pokrajine Tirinška Erfortu.
Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman "preuzeti odgovornost".
"AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj", rekla je Weidel.
I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a.
Weidel je optužila kancelara Merza da vodi "politiku uperenu protiv Nijemaca".
Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika.
"Politika protupožarnog zida prema AfD-u je propala", rekao je Chrupalla.
On je ukazao na nove rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje na saveznoj razini pokazuju podršku toj stranci od oko 30 posto građana.
U saveznoj pokrajni Saska-Anhalt, gdje se u rujnu održavaju izbori, AfD može računati s apsolutnom većinom.
Stranačka konvencija se održava popraćena masovnim prosvjedima uperenim protiv AfD-a, stranku čije mnoge pokrajinske podružnice Ured za zaštitu ustavnog poretka smatra ekstremno desnom strankom.
Oko 50.000 prosvjednika blokiralo je u subotu pristup velesajmu u Erfurtu gdje se održava dvodnevna konvencija.
No većina poslanika kongresa je u dvoranu stigla dan ranije.
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